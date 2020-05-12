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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T01:02
https://ria.ru/20200512/1571296116.html
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
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РИА Новости

Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего

01:02 12.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская маска
Медицинская маска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинская маска. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.
"Лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску. Она сделана по всем канонам медицины. Но если человек хочет, чтобы у него была хорошая защита, лучше чередовать многоразовую с одноразовой", — пояснила врач.
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По ее словам, если человек предпочитает только многоразовые маски, то лучше купить сразу несколько штук, чтобы иметь с собой вторую про запас.
Некоторые граждане, как отметила Алексеева, еще до введения масочного режима шли на хитрость и постоянно носили с собой недорогую одноразовую маску, которую надевали, когда видели в этом необходимость. "Если пользоваться только одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека и владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку", — предупредила она.
Специалист напомнила, что маска — это универсальное средство защиты. По словам врача, если человек не заражен и носит маску, то при сохранении дистанции в полтора-два метра его шансы не заразиться при встрече с носителем вируса составляют 70%. При этом если зараженный человек сам носит маску и стоит на расстоянии от здорового, то шанс на то, что вирус может попасть в организм другого человека, уменьшается еще больше.
Пандемия COVID-19 распространилась практически по всему миру. По информации Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч скончались.
В России общее число инфицированных, по последним данным, составляет 221 344 человека, скончались 2009 пациентов, выздоровели 39 801. Проведено более 5,6 миллиона тестов. За последние сутки выявили 11 656 новых случаев, 94 человека погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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