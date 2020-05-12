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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T00:56
https://ria.ru/20200512/1571296034.html
Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1036x0_80_0_0_ad5452c9a83ec985e7e1bda5c69f5d2a.jpg
РИА Новости

Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных

00:56 12.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йорк. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 12 мая – РИА Новости. Более 5 тысяч смертей, не учтенных в статистиках смертности от коронавируса в Нью-Йорке, могут быть прямо или косвенно связаны с пандемией, свидетельствует исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
Анализ данных проводился с 11 марта по 2 мая. Согласно официальной статистике властей, по данным на 10 мая в Нью-Йорке от коронавируса скончались 14 753 человека. Смерть еще 5178 наступила вероятно в связи с коронавирусом, однако в этих случаях наличие COVID-19 не было подтверждено лабораторными анализами.
В исследовании отмечается, что в период с 11 марта по 2 мая 2020 года департамент здравоохранения Нью-Йорка зафиксировал 32 107 смертей.
По данным авторов наблюдения, ожидаемые базовые значения смертности для этого сезона в городе были превышены на 24 172.
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"В число 24 172 смертей вошли 13 831 (57%) лабораторно подтвержденных случаев смерти, связанных с COVID-19, и 5048 (21%) случаев смерти, вероятно связанных с коронавирусом", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
"В результате чего осталось 5293 (22%) случая смерти, которые не были определены ни как подтвержденные лабораторными анализами, ни как вероятно, связанные с COVID-19", - отмечается в нем.
Авторы пишут, что 5293 случая смерти, не идентифицированных ни как подтвержденные, ни как вероятно наступившие из-за коронавируса, "могли быть прямо или косвенно связаны с пандемией". Сколько людей из этого числа скончались от коронавируса, а сколько в результате косвенных последствий пандемии, еще предстоит выяснить, говорится в исследовании.
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В нем отмечается, что смертность от коронавируса у людей с такими хроническими заболеваниями, как диабет, сердечно-сосудистые болезни выше. И в случаях с такими людьми, наступившая смерть могла и не быть напрямую признана связанной с коронавирусом, говорится в исследовании.
Кроме того, по словам авторов, практика дистанцирования, повышенный спрос на медицинские услуги и страх общества, связанный с COVID-19, могли привести к тому, что люди медлили с обращением к врачу, либо несвоевременно получали медицинскую помощь.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса более 80 тысяч человек с коронавирусом скончались в США. По состоянию на 22.32 мск, в стране зарегистрированы свыше 1,34 миллиона случаев коронавируса. По общему числу случаев, умерших и по числу тестов (более 9 миллионов) США занимают первое место в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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