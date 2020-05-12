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2020-05-12T04:34
https://ria.ru/20200512/1571295988.html
Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
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РИА Новости

Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами

00:50 12.05.2020 (обновлено: 04:34 12.05.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прервал очередную пресс-конференцию после перебранки с журналистами.
Глава Белого дома общался в понедельник с прессой, рекламируя тот факт, что США делают больше тестов на коронавирус, чем какая-либо другая страна. Однако журналисты задавали вопросы, которые президенту не понравились. Трамп парировал резкими ответами. В частности, одному из журналистов он заявил: "Я вас отлично понимаю, лучше, чем вы сами себя понимаете".
Наконец, президента спросили, почему он продолжает рассказывать о количестве тестов в США, когда люди продолжают умирать. Трамп резким тоном ответил: "Спрашивайте не меня, а Китай". Затем он назвал заданный вопрос "гадким", что возмутило уже журналистку.
На следующий вопрос Трамп не ответил, заявив, что он уже раньше вызывал журналистку, которая пыталась его задать, но она якобы не среагировала. Сразу после этого президент прекратил пресс-конференцию.
Трамп ранее проводил ежедневные брифинги, сопровождавшиеся перебранками с прессой, затем публично усомнился в том, надо ли это делать в условиях негативного отношения журналистов. В последние две недели он появлялся на подиуме эпизодически, однако его пресс-секретарь Кейли Макинани начала проводить собственные брифинги, чего не было в Белом доме уже более года.
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