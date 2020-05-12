Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп прервал очередную пресс-конференцию после перебранки с журналистами.

Глава Белого дома общался в понедельник с прессой, рекламируя тот факт, что США делают больше тестов на коронавирус, чем какая-либо другая страна. Однако журналисты задавали вопросы, которые президенту не понравились. Трамп парировал резкими ответами. В частности, одному из журналистов он заявил: "Я вас отлично понимаю, лучше, чем вы сами себя понимаете".

Наконец, президента спросили, почему он продолжает рассказывать о количестве тестов в США, когда люди продолжают умирать. Трамп резким тоном ответил: "Спрашивайте не меня, а Китай". Затем он назвал заданный вопрос "гадким", что возмутило уже журналистку.

На следующий вопрос Трамп не ответил, заявив, что он уже раньше вызывал журналистку, которая пыталась его задать, но она якобы не среагировала. Сразу после этого президент прекратил пресс-конференцию.