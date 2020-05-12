Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску

"Они (сотрудники — ред.) поддерживают определенную дистанцию от меня и друг от друга. В моем случае я ни с кем не близко... В моем случае я очень далеко от кого бы то ни было", - заявил Трамп, который, действительно, находился на отдалении от других участников брифинга.