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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T00:46
https://ria.ru/20200512/1571295921.html
Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571018606_0:0:2159:1214_1036x0_80_0_0_9424efe8c42f368ba8df8fbcc6d9fc6b.jpg
РИА Новости

Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску

00:46 12.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что не носит маску от коронавируса, потому что ни к кому близко не подходит.
На пресс-конференции Трампа спросили, почему он не в маске, хотя сотрудникам Белого дома с сегодняшнего дня предписали носить маски на рабочем месте. В Белом доме заболели уже несколько сотрудников.
"Они (сотрудники — ред.) поддерживают определенную дистанцию от меня и друг от друга. В моем случае я ни с кем не близко... В моем случае я очень далеко от кого бы то ни было", - заявил Трамп, который, действительно, находился на отдалении от других участников брифинга.
При этом, по его словам, почти все работники Белого дома сейчас носят маски, и он сам этого требует.
Трампа и вице-президента Майка Пенса ежедневно тестируют на коронавирус, все тесты до настоящего времени были отрицательными.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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