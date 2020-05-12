Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T00:43
https://ria.ru/20200512/1571295894.html
В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
https://cdn22.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:124:1500:968_1036x0_80_0_0_15ad113e13e0525f45ce610ec8a927b1.jpg
РИА Новости

В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения

00:43 12.05.2020
284
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около 77,2 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи, сообщает Минэнерго РФ.
Как отмечается, 11 мая в 21.50 мск действием защит отключилась воздушная линия электропередачи 35 кВ Самашки – Ачхой Мартан с неуспешным автоматическим повторным включением.
"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района (около 77 200 человек) – 12 МВт", - говорится в сообщении министерства.
Температура наружного воздуха составляет 13 градусов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги
22 ноября 2019, 20:37
Во Владимирской области перенесли столбы ЛЭП, стоящие посреди дороги
202111
Обсудить 0
Чеченская республика (Чечня)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Пожар в больнице в Петербурге
При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
Ледник
Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Врач объяснил повторные вспышки коронавируса в Китае
Машина скорой помощи
Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
Смотровая площадка спортивно-туристического комплекса Горный воздух на горе Большевик в Южно-Сахалинске
На Сахалине введут въезд по пропускам
Бомбардировщик Ту-160, на основе которого планируется разработать пассажирский лайнер
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Огонь из пистолета Удав
Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
Радар Globus, расположенный на территории норвежского города Вардё
СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
Медицинская маска
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Лес
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Врач
Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
Строительство моста между Россией и Китаем
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
08:04Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
08:00В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
08:00Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
07:59Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург
07:56В ЕАО продлили режим самоизоляции
07:53В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
07:51На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
07:48При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
07:45Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
07:37Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
07:35Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
07:26Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
07:21Китай вывел на орбиту два спутника связи
07:20Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
07:14В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
07:11Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
07:09Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
07:03В регионах Сибири за сутки выявили более 400 случаев коронавируса
Лента новостейМолния