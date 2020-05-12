В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения

Как отмечается, 11 мая в 21.50 мск действием защит отключилась воздушная линия электропередачи 35 кВ Самашки – Ачхой Мартан с неуспешным автоматическим повторным включением.
"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района (около 77 200 человек) – 12 МВт", - говорится в сообщении министерства.
Температура наружного воздуха составляет 13 градусов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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