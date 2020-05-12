Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США внимательно следят за ситуацией с предполагаемой попыткой китайских хакеров украсть данные по разработке вакцины против коронавируса, заявил президент Дональд Трамп журналистам в понедельник.
"Ничего нового. Вы мне говорите теперь, что они пытаются взломать нас. Я говорю: ничего нового. Мы очень внимательно следим за этим", - сказал Трамп.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности США намерены выпустить предупреждение, что китайские хакеры и шпионы пытаются украсть исследования американских ученых, направленные на разработку вакцин против коронавируса.
По данным издания, в черновом варианте документа говорится, что Китай стремится "незаконными способами" получить "ценные объекты интеллектуальной собственности и данные об охране здоровья, связанные с вакцинами, методами лечения и тестированием". Отмечается, что речь идет о краже информации посредством кибератак, а также о действиях "нетрадиционных субъектов" - термин, под которым понимаются исследователи, участвующие, по мнению администрации США, в краже данных американских лабораторий.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
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