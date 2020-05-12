Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T00:42
https://ria.ru/20200512/1571295862.html
Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570353522_0:0:3075:1731_1036x0_80_0_0_cb41e793bab35ea2bbf91c3177fe63c3.jpg
РИА Новости

Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19

00:42 12.05.2020
5957
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США внимательно следят за ситуацией с предполагаемой попыткой китайских хакеров украсть данные по разработке вакцины против коронавируса, заявил президент Дональд Трамп журналистам в понедельник.
"Ничего нового. Вы мне говорите теперь, что они пытаются взломать нас. Я говорю: ничего нового. Мы очень внимательно следим за этим", - сказал Трамп.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности США намерены выпустить предупреждение, что китайские хакеры и шпионы пытаются украсть исследования американских ученых, направленные на разработку вакцин против коронавируса.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По данным издания, в черновом варианте документа говорится, что Китай стремится "незаконными способами" получить "ценные объекты интеллектуальной собственности и данные об охране здоровья, связанные с вакцинами, методами лечения и тестированием". Отмечается, что речь идет о краже информации посредством кибератак, а также о действиях "нетрадиционных субъектов" - термин, под которым понимаются исследователи, участвующие, по мнению администрации США, в краже данных американских лабораторий.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
0191134
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Смартфон
Эксперт объяснил, как безопасно начинать разговор по телефону
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Врач объяснил повторные вспышки коронавируса в Китае
Президент США Дональд Трамп
Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
Пуск ракеты
Источник: запуск навигационного спутника "Глонасс-К" с Плесецка отложили
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Нью-Йорк
Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Майк Пенс и Дональд Трамп
Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Ребята должны знать, кто ковал Победу: сибиряк открыл в селе музей ВОВ
"Ребята должны знать, кто ковал Победу": сибиряк открыл в селе музей ВОВ
Президент США Дональд Трамп
США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму заявили, что Климкин "сел в лужу" с прогнозами по полуострову
Прохожие на одной из улиц в Волгограде
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Медицинская маска
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
08:04Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
08:00В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
08:00Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
07:59Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург
07:56В ЕАО продлили режим самоизоляции
07:53В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
07:51На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
07:48При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
07:45Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
07:37Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
07:35Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
07:26Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
07:21Китай вывел на орбиту два спутника связи
07:20Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
07:14В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
07:11Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
07:09Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
07:03В регионах Сибири за сутки выявили более 400 случаев коронавируса
Лента новостейМолния