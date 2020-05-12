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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T00:37
https://ria.ru/20200512/1571295794.html
Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
https://cdn24.img.ria.ru/images/146568/38/1465683828_0:0:3097:1742_1036x0_80_0_0_01cfb2ccf1b02d37fa865396fc19e13f.jpg
РИА Новости

Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом

00:37 12.05.2020
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© AP Photo / Michael ConroyМайк Пенс и Дональд Трамп
Майк Пенс и Дональд Трамп
© AP Photo / Michael Conroy
Майк Пенс и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что в целях предосторожности не будет лично общаться с вице-президентом Майком Пенсом.
Ранее у пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер был обнаружен коронавирус.
"Его (Пенса – ред.) тест был отрицательный, но он общается со многими людьми. Поэтому, возможно, мы можем об этом (об ограничении общения - ред.) говорить на время этого периода карантина", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможности ограничения личных встреч с Пенсом.
Он отметил, что о других случаях заражения среди сотрудников Белого дома ему неизвестно.
Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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