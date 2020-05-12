Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что в целях предосторожности не будет лично общаться с вице-президентом Майком Пенсом.
Ранее у пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер был обнаружен коронавирус.
"Его (Пенса – ред.) тест был отрицательный, но он общается со многими людьми. Поэтому, возможно, мы можем об этом (об ограничении общения - ред.) говорить на время этого периода карантина", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможности ограничения личных встреч с Пенсом.
Он отметил, что о других случаях заражения среди сотрудников Белого дома ему неизвестно.
Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США.
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