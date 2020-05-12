Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом

"Его (Пенса – ред.) тест был отрицательный, но он общается со многими людьми. Поэтому, возможно, мы можем об этом (об ограничении общения - ред.) говорить на время этого периода карантина", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможности ограничения личных встреч с Пенсом.