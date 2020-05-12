Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. США , выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном СВПД ) и вернув санкции, причинили Тегерану серьезные экономические проблемы, но не достигли своих целей, заявили в понедельник эксперты на круглом столе в Вашингтоне, приуроченном к двухлетней годовщине этого решения.

"Можно сказать, что это было успехом в определенном смысле — это нанесло экономический ущерб правительству Ирана", - сказал Дэвид Мортлок, старший научный сотрудник Атлантического совета и бывший специалист по санкциям в правительстве США.

В то же время, по собственным стандартам администрации госсекретаря США Майка Помпео политика в отношении Ирана не может быть признана успешной, считает он.

"В том, что касается того, чтобы помешать Ирану разрабатывать баллистические ракеты, помешать поддерживать своих подручных в регионе, чтобы заставить Иран вывести свои формирования из Сирии , получить "сделку получше" ..., даже по собственным заявлениям администрации нельзя сказать, что политика была успехом с точки зрения ее стандартов", - считает Мортлок.

Он назвал подход администрации президента США Дональда Трампа "нереалистичным и в то же время недостаточно амбицизоным". По его словам, рассчитывать, что Иран выполнит весь список предъявленных ему условий до того, как США начнут ослаблять санкции, нереалистично. Точно так же не стоит рассчитывать, что санкции вызовут "капитуляцию" Ирана, сказал он. В то же время сейчас США сосредоточились на том, чтобы перекрыть Ирану экспорт нефти, и грозят вторичными санкциями тем, кто ведет бизнес с Ираном, уточнил Мортлок.

"Если вся наша иранская стратегия - это оставить иранцам меньше денег, то этого недостаточно", - сказал он.

В свою очередь, директор Инициативы по будущему Ирана при Атлантическом совете Барбара Славин считает, что выход США из сделки сделал мир более нестабильным.

"Мир вообще и Ближний Восток в частности стали намного опаснее — это результат политики администрации", - сказала Славин.

По ее словам, Иран уже собрал достаточно обогащенного урана, чтобы собрать одну ядерную бомбу.

"Я больше всего боюсь, что если администрация попытается вернуть санкции по вопросу об эмбарго на вооружения, которые скоро истекают, Иран не только выйдет из СВПД полностью, но выйдет и из Договора о нераспространении ядерного оружия и пойдет тем путем, которым пошла Северная Корея в 2003 году, разработав свое ядерное оружие", - сказала Славин.

Кроме того, по ее словам, США оказывают давление на страны ЕС, которые пытаются сохранить остатки СВПД, и это вредит отношениям с Евросоюзом . Также санкции оказывают "катастрофическое" влияние на простых иранцев, и США никак не помогают доставке гуманитарной помощи, добавила Славин. Наконец, по ее словам, из Вашингтона исходит открытая враждебность в отношении Ирана.

"Есть бывшие и нынешние члены администрации Трампа, которые хотели бы, чтобы правительство Ирана не капитулировало, а обрушилось. С подобным подходом вы не получите "сделки получше", - сказала Славин.