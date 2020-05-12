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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T00:28
https://ria.ru/20200512/1571295661.html
В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/151876/36/1518763628_0:245:8256:4889_1036x0_80_0_0_2ed0ab816e85156651ba923e2f252f5f.jpg
РИА Новости

В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом

00:28 12.05.2020
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© AP Photo / Sean RayfordИсправительное учреждение в США
Исправительное учреждение в США
© AP Photo / Sean Rayford
Исправительное учреждение в США. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заключенные в округе Лос-Анджелес пытались намеренно заразиться коронавирусом, чтобы досрочно выйти из тюрьмы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на шерифа Алекса Виллануэву.
По словам шерифа, на видео с камер, снятом в прошлом месяце, видно, как заключенные в центре содержания Питчесса пили из одной бутылки горячую воду, чтобы поднять температуру, и передавали друг другу маску. Отмечается, что на данный момент неизвестно, был ли у кого-то из заключенных к тому моменту зафиксирован коронавирус.
"Страшно осознавать, что кто-то будет намеренно себя заражать", - приводит телеканал слова шерифа.
Сообщается, что спустя неделю у 21 заключенного был обнаружен COVID-19.
"До этого у нас не было (заключенных с) положительным результатом, но теперь это также отразилось на персонале", - сказал шериф.
Сами заключенные, по словам Виллануэвы, отрицают, что пытались намеренно заразиться.
По последним данным, число заражений коронавирусом в США превышает 1,34 миллиона, умерли более 80 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Лос-АнджелесСШАВ мире
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