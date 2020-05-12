США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем

"Мы подписали соглашение, я тоже слышал, что они хотят вернуться к переговорам, чтобы достичь более выгодной для себя сделки", - сказал Трамп. "Давайте посмотрим, смогут ли они следовать соглашению, которое они подписали", - сказал президент США.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги.