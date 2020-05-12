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2020-05-12T00:25
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США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
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РИА Новости

США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем

00:25 12.05.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США не заинтересованы в обсуждении новых более выгодных для Китая условий торгового соглашения между двумя странами, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Нет, даже близко нет, я не заинтересован", - сказал президент США, когда его спросили, заинтересован ли он в обсуждении с Китаем более выгодной для Пекина торговой сделки. Его попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что КНР надеется вернуться к торговым переговорам с Вашингтоном для достижения более выгодного для себя соглашения по торговле.
"Мы подписали соглашение, я тоже слышал, что они хотят вернуться к переговорам, чтобы достичь более выгодной для себя сделки", - сказал Трамп. "Давайте посмотрим, смогут ли они следовать соглашению, которое они подписали", - сказал президент США.
Ранее на прошлой главы делегаций на торговых переговорах США и Китая вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили необходимость создания благоприятных условий для реализации первой фазы торговой сделки.
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги.
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