В Подмосковье начал действовать "масочный режим"

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. "Масочный режим" начал действовать в "Масочный режим" начал действовать в Подмосковье для предотвращения распространения COVID-19 , контролировать ношение масок и респираторов будут сотрудники правоохранительных и надзорных органов, нарушителей будут предупреждать, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима", до 12 мая мера носила рекомендательный характер, теперь жители в обязательном порядке должны использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы при нахождении в местах общего пользования: на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях.

Изначально за нарушение "масочного режима" был введён штраф в размере 4 тысяч рублей. Однако, губернатор региона в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил, что "наказания отсрочены, если у тебя нет маски после 12 мая, тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечания".

По данным пресс-службы регионального правительства, контроль за ношением масок и респираторов будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, которые в настоящее время обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности в регионе.

Чтобы жители могли приобрести средства индивидуальной защиты, сеть государственных аптек Подмосковья заключила контракт на поставку более миллиона медицинских масок.

Отмечается, что с 15 мая жители в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене, купить их можно будет не более 30 штук в месяц. В государственных аптеках пожилым людям будут продавать маски по 11 рублей.

В Подмосковье проживают порядка 1,1 миллиона граждан в возрасте 65 лет и старше, которые смогут воспользоваться льготной стоимостью на приобретение медицинских масок в аптечной сети "Мособлмедсервис", рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская . При покупке льготникам нужно будет предъявить свою социальную карту.