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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T00:07
https://ria.ru/20200512/1571295332.html
В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570426400_32:0:2612:1451_1036x0_80_0_0_486c0d926d061a9fb66266f75e1fe87d.jpg
РИА Новости

В Подмосковье начал действовать "масочный режим"

00:07 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске
Молодой человек в защитной маске
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Молодой человек в защитной маске
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. "Масочный режим" начал действовать в Подмосковье для предотвращения распространения COVID-19, контролировать ношение масок и респираторов будут сотрудники правоохранительных и надзорных органов, нарушителей будут предупреждать, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима", до 12 мая мера носила рекомендательный характер, теперь жители в обязательном порядке должны использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы при нахождении в местах общего пользования: на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях.
Изначально за нарушение "масочного режима" был введён штраф в размере 4 тысяч рублей. Однако, губернатор региона в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил, что "наказания отсрочены, если у тебя нет маски после 12 мая, тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечания".
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По данным пресс-службы регионального правительства, контроль за ношением масок и респираторов будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, которые в настоящее время обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности в регионе.
Чтобы жители могли приобрести средства индивидуальной защиты, сеть государственных аптек Подмосковья заключила контракт на поставку более миллиона медицинских масок.
Отмечается, что с 15 мая жители в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене, купить их можно будет не более 30 штук в месяц. В государственных аптеках пожилым людям будут продавать маски по 11 рублей.
В Подмосковье проживают порядка 1,1 миллиона граждан в возрасте 65 лет и старше, которые смогут воспользоваться льготной стоимостью на приобретение медицинских масок в аптечной сети "Мособлмедсервис", рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская. При покупке льготникам нужно будет предъявить свою социальную карту.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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