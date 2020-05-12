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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T06:52
https://ria.ru/20200512/1571295239.html
Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
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РИА Новости

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

00:04 12.05.2020 (обновлено: 06:52 12.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСемейная пара с ребенком гуляют по набережной
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило дополнительные детские выплаты, которые озвучил в понедельник президент Владимир Путин, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Для получения денег достаточно заявления. Подать его можно через портал госуслуг, через сайт ПФР или с помощью личного обращения в местное отделение Пенсионного фонда. Заявления должны рассмотреть в течение пяти дней, на выплату отводится не более трех дней. Заявления можно подать до 1 октября текущего года.
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Кроме того, все семьи с детьми в возрасте до трех лет смогут получить выплаты в пять тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Для этого также достаточно подать заявления в ПФР.
Ранее право на получение выплат в апреле—июне получили семьи, имеющие сертификат на материнский капитал.
Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч пациентов умерли.
В России общее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 221 344, из этого числа скончались 2009 пациентов, выздоровели 39 801. Проведено более 5,6 миллиона тестов. За последние сутки зафиксировано 11 656 новых случаев, 94 человека погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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