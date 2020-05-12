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Туризм
2020-05-12T03:53
https://ria.ru/20200512/1571292361.html
В Кроноцком заповеднике дом инспекторов превратился в "теремок"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566802862_0:110:1080:718_1036x0_80_0_0_e7f0f9ad8224052d524a4e3b7c156597.jpg
РИА Новости

В Кроноцком заповеднике дом инспекторов превратился в "теремок"

03:52 12.05.2020 (обновлено: 03:53 12.05.2020)
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© Фото : Кроноцкий заповедник в Instagram / Григорий Маркевич / Тимофей ЕгоровЛисица Тимофеевна в Кроноцком заповеднике
Лисица Тимофеевна в Кроноцком заповеднике
© Фото : Кроноцкий заповедник в Instagram / Григорий Маркевич / Тимофей Егоров
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали видео с животными, которые решили поселиться у дома инспекторов на берегу Курильского озера.
"Я лисица-сестрица, я зайчик-попрыгайчик, я норка-обжорка, я горностай-за хвост не хватай, я мишка-косолапый", — описывают обитателей служащие заповедника. По крайней мере, сейчас дом, благодаря большому числу четвероногих жильцов, очень напоминает известную сказку "Теремок".
В заповеднике поясняют, что не вмешиваются в дикую природу, просто животные привыкли к сотрудникам.
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