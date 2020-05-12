В Кроноцком заповеднике дом инспекторов превратился в "теремок"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали видео с животными, которые решили поселиться у дома инспекторов на берегу Курильского озера.

"Я лисица-сестрица, я зайчик-попрыгайчик, я норка-обжорка, я горностай-за хвост не хватай, я мишка-косолапый", — описывают обитателей служащие заповедника. По крайней мере, сейчас дом, благодаря большому числу четвероногих жильцов, очень напоминает известную сказку "Теремок".