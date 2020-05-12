В Новосибирском зоопарке показали, как и что едят игрунки

"В природе представители семейства игрунковых едят фрукты, нектар, насекомых, древесные смолы и камедь, — пояснили эксперты. — Для того чтобы добыть камедь, они зубами проделывают небольшие отверстия в коре деревьев".

В зоосаде уточнили, что диета животных, живущих в вольерах, максимально приближена к природному рациону. На кухне затвердевшую камедь размягчают, доводят до состояния жидкого меда и наносят ее на деревянную поверхность. Иногда вместе с ней зверькам дают насекомых.