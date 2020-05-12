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Туризм
2020-05-12T01:32
https://ria.ru/20200512/1571292211.html
В Новосибирском зоопарке показали, как и что едят игрунки
https://cdn25.img.ria.ru/images/151206/82/1512068272_0:226:2837:1822_1036x0_80_0_0_b28e7fb06b3e5bdd8f2996b6e1c03fdb.jpg
РИА Новости

В Новосибирском зоопарке показали, как и что едят игрунки

01:32 12.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДетеныш игрунковой обезьянки в "тропическом доме" Калининградского зоопарка
Детеныш игрунковой обезьянки в тропическом доме Калининградского зоопарка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сотрудники Новосибирского зоопарка опубликовали видео кормления игрунков.
"В природе представители семейства игрунковых едят фрукты, нектар, насекомых, древесные смолы и камедь, — пояснили эксперты. — Для того чтобы добыть камедь, они зубами проделывают небольшие отверстия в коре деревьев".
В зоосаде уточнили, что диета животных, живущих в вольерах, максимально приближена к природному рациону. На кухне затвердевшую камедь размягчают, доводят до состояния жидкого меда и наносят ее на деревянную поверхность. Иногда вместе с ней зверькам дают насекомых.
На видео такое угощение получают серебристые игрунки, краснорукие и золотистоголовые тамарины.
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