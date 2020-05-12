Проект музея-усадьбы "Остафьево" отправит в прошлое онлайн

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Музей-усадьба "Остафьево" – "Русский Парнас" запустил фотопроект #ОстафьевоСквозьВремя. Каждую неделю в социальных сетях музея будут публиковаться архивные изображения усадьбы, объединенные с современными версиями в одной фотографии.

Благодаря наложенным друг на друга снимкам, сделанным с одного и того же ракурса, но с разницей в 100 лет, получится вернуться в прошлое и реалистично представить жизнь обитателей старинной усадьбы на протяжении вековой истории.

Первым из серии фотографий в рамках проекта опубликован снимок, который показывает связь времен и поколений. Он рассказывает об открытии в музее-усадьбе в 1911 году памятника литератору Н.М.Карамзину, написавшему в Остафьеве "Историю государства Российского". Сотрудники музея повторили этот кадр спустя век.

Следующая публикация будет посвящена знаменитой липовой аллее, высаженной еще в 1750-х годах и сохранившейся до сих пор. Именно она была названа А.С.Пушкиным русским Парнасом. Кроме того, в рамках этого проекта готовятся фотографии Карамзинской комнаты, дома отдыха Совета министров СССР, а также снимки времен Великой Отечественной войны, когда на территории музея-усадьбы располагался военный госпиталь для летчиков, а в хвойной роще стояли зенитно-ракетные установки.

Как рассказал директор музея-усадьбы "Остафьево" – "Русский Парнас" Юрий Евтюхин, столетние фотографии загородной усадьбы графов Вяземских-Шереметевых в Подмосковье собирались по крупицам со всех уголков страны. В музейный фонд их передавали в основном из частных коллекций, семейных архивов Шереметевых и из других музеев.

В 1930 году музей в селе Остафьеве был ликвидирован, поэтому большинство произведений искусства, а также уникальный архив, содержащий документы нескольких поколений семьи Вяземских и письма поэтов и писателей XIX века, были рассредоточены по другим музеям или частично распроданы. И только благодаря восстановлению статуса музея спустя 60 лет архивные фотографии наконец вернулись на историческое место.

© Роман Силетских Карамзинская комната в музее-усадьбе "Остафьево" © Роман Силетских Карамзинская комната в музее-усадьбе "Остафьево"

По словам директора, к сожалению, первоначальный облик усадьбы был искажен – после ликвидации музея дом и флигели подверглись частичной перестройке, колоннады застеклили. В тот период в усадьбе размещались другие учреждения. Так, во время войны там был военный госпиталь, а с 1947 года – дом отдыха Совета министров СССР.