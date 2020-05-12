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2020-05-12T08:00
https://ria.ru/20200512/1571283221.html
Проект музея-усадьбы "Остафьево" отправит в прошлое онлайн
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571282901_0:214:3261:2048_1036x0_80_0_0_3c984560c47d7b308edfbcbe1571f88e.jpg
РИА Новости

Проект музея-усадьбы "Остафьево" отправит в прошлое онлайн

08:00 12.05.2020
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© Роман СилетскихС 1947 года в музее-усадьбе "Остафьево" размещался дом отдыха Совета министров СССР
С 1947 года в музее-усадьбе Остафьево размещался дом отдыха Совета министров СССР
© Роман Силетских
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Музей-усадьба "Остафьево" – "Русский Парнас" запустил фотопроект #ОстафьевоСквозьВремя. Каждую неделю в социальных сетях музея будут публиковаться архивные изображения усадьбы, объединенные с современными версиями в одной фотографии.
Благодаря наложенным друг на друга снимкам, сделанным с одного и того же ракурса, но с разницей в 100 лет, получится вернуться в прошлое и реалистично представить жизнь обитателей старинной усадьбы на протяжении вековой истории.
Первым из серии фотографий в рамках проекта опубликован снимок, который показывает связь времен и поколений. Он рассказывает об открытии в музее-усадьбе в 1911 году памятника литератору Н.М.Карамзину, написавшему в Остафьеве "Историю государства Российского". Сотрудники музея повторили этот кадр спустя век.
Следующая публикация будет посвящена знаменитой липовой аллее, высаженной еще в 1750-х годах и сохранившейся до сих пор. Именно она была названа А.С.Пушкиным русским Парнасом. Кроме того, в рамках этого проекта готовятся фотографии Карамзинской комнаты, дома отдыха Совета министров СССР, а также снимки времен Великой Отечественной войны, когда на территории музея-усадьбы располагался военный госпиталь для летчиков, а в хвойной роще стояли зенитно-ракетные установки.
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Как рассказал директор музея-усадьбы "Остафьево" – "Русский Парнас" Юрий Евтюхин, столетние фотографии загородной усадьбы графов Вяземских-Шереметевых в Подмосковье собирались по крупицам со всех уголков страны. В музейный фонд их передавали в основном из частных коллекций, семейных архивов Шереметевых и из других музеев.
В 1930 году музей в селе Остафьеве был ликвидирован, поэтому большинство произведений искусства, а также уникальный архив, содержащий документы нескольких поколений семьи Вяземских и письма поэтов и писателей XIX века, были рассредоточены по другим музеям или частично распроданы. И только благодаря восстановлению статуса музея спустя 60 лет архивные фотографии наконец вернулись на историческое место.
© Роман СилетскихКарамзинская комната в музее-усадьбе "Остафьево"
Карамзинская комната в музее-усадьбе Остафьево
© Роман Силетских
Карамзинская комната в музее-усадьбе "Остафьево"
По словам директора, к сожалению, первоначальный облик усадьбы был искажен – после ликвидации музея дом и флигели подверглись частичной перестройке, колоннады застеклили. В тот период в усадьбе размещались другие учреждения. Так, во время войны там был военный госпиталь, а с 1947 года – дом отдыха Совета министров СССР.
"В фондах нашего музея собрано множество архивных фотографий, отражающих разные моменты истории музея-усадьбы "Остафьево". Как известно, фотографии живут до тех пор, пока их смотрят, поэтому мы решили не просто показать наши архивные фотографии, а запустить проект, показывающий преемственность и связь поколений, показывающий, что сейчас, как и столетия назад, музей-усадьба остается местом притяжения и вдохновения, что это место само по себе живая история, к которой каждый из нас может прикоснуться", – прокомментировал запуск проекта директор музея-усадьбы.
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Хорошие новостиМузеиМосковская область (Подмосковье)
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