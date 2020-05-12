СМИ узнали, что звезда "Оно" сыграет преступника в новом сериале Netflix

"Олофссон — один из самых ярких и очаровательных людей Швеции. Я принимаю этот вызов с восторгом, смешанным с ужасом. Думаю, что мы сможем рассказать новаторскую историю, подобной которой до этого не было на телевидении", — прокомментировал Билл Скарсгард.