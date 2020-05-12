В Крыму появится университетский суперинтенсивный яблоневый сад

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Крымский федеральный университет начал работы по закладке промышленного университетского суперинтенсивного яблоневого сада, площадь составит порядка десяти гектаров. От традиционного метода посадки его будет отличать более плотная схема расположения деревьев.

"Есть специальные карликовые подвои, при которых максимальная высота дерева достигает не более 2-2,5 метра, а крона оформляется таким образом, что мы можем посадить деревья на небольшом расстоянии друг от друга. Такие сорта, комбинация и схема посадки позволяют нам закладывать более трех тысяч деревьев на гектар, что в десять раз больше, чем традиционным способом. Такие сады называются суперинтенсивными и при нормальном уходе способны давать 60-80 тонн урожая с одного гектара", — рассказал проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

Отмечается, что технологии по выращиванию суперинтенсивных садов за границей активно развивались последние 50 лет, в то время как в России долгие годы отдавали предпочтение закладке садов по традиционному методу. Такие яблони входят в плодоношение на восьмой-девятый год и плодоносят не каждый год, их урожайность крайне низкая. Поэтому сегодня переход на суперинтенсивные сады — это необходимость для повышения продовольственной безопасности и импортозамещения.

© Пресс-служба КФУ им. В.И.Вернадского, Сергей Мельник Закладка суперинтенсивного яблоневого сада на территории Крымского федерального университета 1 из 4 Закладка суперинтенсивного яблоневого сада на территории Крымского федерального университета © Пресс-служба КФУ им. В.И.Вернадского, Сергей Мельник © Пресс-служба КФУ им. В.И.Вернадского, Сергей Мельник Закладка суперинтенсивного яблоневого сада на территории Крымского федерального университета 2 из 4 Закладка суперинтенсивного яблоневого сада на территории Крымского федерального университета © Пресс-служба КФУ им. В.И.Вернадского, Сергей Мельник © Пресс-служба КФУ им. В.И.Вернадского, Сергей Мельник Закладка суперинтенсивного яблоневого сада на территории Крымского федерального университета 3 из 4 Закладка суперинтенсивного яблоневого сада на территории Крымского федерального университета © Пресс-служба КФУ им. В.И.Вернадского, Сергей Мельник © Пресс-служба КФУ им. В.И.Вернадского, Сергей Мельник Закладка суперинтенсивного яблоневого сада на территории Крымского федерального университета 4 из 4 Закладка суперинтенсивного яблоневого сада на территории Крымского федерального университета © Пресс-служба КФУ им. В.И.Вернадского, Сергей Мельник 1 из 4 Закладка суперинтенсивного яблоневого сада на территории Крымского федерального университета © Пресс-служба КФУ им. В.И.Вернадского, Сергей Мельник 2 из 4 Закладка суперинтенсивного яблоневого сада на территории Крымского федерального университета © Пресс-служба КФУ им. В.И.Вернадского, Сергей Мельник 3 из 4 Закладка суперинтенсивного яблоневого сада на территории Крымского федерального университета © Пресс-служба КФУ им. В.И.Вернадского, Сергей Мельник 4 из 4 Закладка суперинтенсивного яблоневого сада на территории Крымского федерального университета © Пресс-служба КФУ им. В.И.Вернадского, Сергей Мельник

В будущем саду высадят три сорта яблонь — "гала", "делишес" и "гренни смит". Всего закуплено более 20​ тысяч саженцев, стоимость которых составляет восемь миллионов рублей. Как отмечает Михаил Сергеев, закладка такого сада в университете позволит уменьшить существующий разрыв между образовательным процессом и агропроизводством. Студенты Крымского федерального университета с самого начала закладки современного промышленного сада имеют возможность в нем работать: они принимают участие в установке шпалерных столбов, наблюдают, как монтируется система капельного орошения, и будут выполнять все агрооперации по уходу за садом.

"Ни в одном вузе сейчас нет таких условий для обучения студентов промышленному садоводству. Когда выпускники попадают на промышленное садоводство, руководству таких садов приходится отправлять их за границу на обучение, потому что учиться больше негде. А мы создаем конкретный бизнес-проект, который позволит подготовить специалистов с реальными знаниями и навыками закладки и работы в современном саду", — сообщил Михаил Сергеев и добавил, что суперинтенсивный сад имеет сложную конструкцию и требует особого ухода. Поскольку дерево маленькое, корневая система у него не так развита, как у традиционной яблони, его нужно защищать в первую очередь от ветров. Чтобы саженцы развивались, им нужен постоянный полив, для чего применяется система капельного орошения. Кроме того, через такую систему можно подавать саженцам питательные вещества.