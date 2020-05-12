"Проникнуть, достать, вывезти". Что американцы готовили в Венесуэле

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Оппозиция в Венесуэле не оставляет попыток свергнуть Николаса Мадуро. За помощью открыто обращаются к США. Но в этом участвует не только Белый дом. К разработке плана по смене власти в Боливарианской Республике подключились и американские наемники. То, как сценарии переворота в Каракасе превращаются в выгодный бизнес, — в материале РИА Новости.

Схватить и вывезти в США

События в Венесуэле развиваются практически по голливудскому сюжету. В начале мая в страну проникла группа колумбийских боевиков, но властям удалось их нейтрализовать. Задержанные уверяли, что правительство Колумбии с подачи Соединенных Штатов поручило им совершить в Каракасе теракты и ликвидировать окружение Николаса Мадуро. Богота назвала эти обвинения выдуманными.

Через пару дней в Каракасе арестовали двоих американцев — якобы организаторов заговора. Установить их личности внезапно помог бывший спецназовец из Флориды Джордан Гудро. Он заявил, что сам послал этих бойцов свергнуть Мадуро.

Высказался и президент Венесуэлы. На пресс-конференции он привел подробности задержания американских наемников. Выяснилось, что за решеткой их уже тринадцать.

"Все они действовали по наводке из Вашингтона. Двое — Люк Денман и Аарон Берри — работают в службе безопасности президента Дональда Трампа", — сообщил венесуэльский лидер.

Мадуро продемонстрировал журналистам видео допроса. "Мы должны были проникнуть в Венесуэлу, добраться до Каракаса и захватить столичный аэропорт. Нам поручили проконтролировать посадку самолета и вывезти президента Мадуро в США", — говорит на видео Люк Денман.

Он признался, что ему пообещали заплатить от пятидесяти до ста тысяч долларов. Готовили операцию с декабря. Главного заказчика Денман не знает. "Нас в это не посвящали", — уточнил он.

Ситуацию прокомментировал и президент Трамп. По его словам, Белый дом не имеет никакого отношения к задержанным.

"Достать Мадуро с приспешниками"

Пока Вашингтон и Каракас выясняли отношения, противники Мадуро сами раскрыли детали спецоперации. Глава так называемого стратегического комитета Хуан Хосе Рендон представил журналистам документ, подтверждающий слова Денмана. Действительно, заговор готовили с осени. За помощью обратились не к властям США, а к американской частной военной компании Silvercorp.

Глава ЧВК — тот самый бывший спецназовец из Флориды Джордан Гудро — разработал план. Он уверял заказчиков, что знаком с венесуэльскими военными и они готовы помочь. За свои услуги попросил 212,9 миллиона долларов. Операцию назвали "Резолюция". Сделку закрепили на бумаге.

"Группа консультантов окажет помощь в планировании и реализации захвата/задержания/изгнания Николаса Мадуро и обязуется привести к власти президента Хуана Гуайдо", — говорится в контракте.

© REUTERS / Manaure Quintero Сотрудники венесуэльского спецназа на побережье в Макуто © REUTERS / Manaure Quintero Сотрудники венесуэльского спецназа на побережье в Макуто

Заказчиком значится депутат парламента Венесуэлы Серхио Вергарой. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо поставил подпись только в той части договора, где речь идет о сотрудничестве с ЧВК Silvercorp. Раскрывший документ журналистам Хуан Хосе Рендон был неформальным куратором сделки в США.

"По замыслу Гудро, восемьсот человек должны были проникнуть в Венесуэлу и достать Мадуро с приспешниками. Он потребовал полтора миллиона долларов предоплаты. Я перевел ему 50 тысяч", — объяснил Рендон.

Операция планировалась на начало года, но между Гудро и Рендоном возник конфликт. Главу ЧВК не устроила сумма предоплаты. При этом он требовал проинформировать Белый дом, так как дело затевалось очень рискованное. Рендон уверял, что Вашингтон в курсе, но не приводил доказательств. Ко всему прочему, его раздражала беспорядочность действий Гудро.

Несмотря на распри, операция все же началась — в мае. Но едва американские наемники ступили на землю Венесуэлы, как их тут же арестовали. Теперь участники сделки обвиняют друг друга и взывают к официальному Вашингтону. Белый дом от всего открещивается. Молчит и Гуайдо.

© REUTERS / Miraflores Palace Снаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы © REUTERS / Miraflores Palace Снаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы

"Отмыться будет непросто"

Контракт оппозиции Венесуэлы с американской ЧВК вызывает много вопросов у Татьяны Русаковой, эксперта Центра изучения кризисного общества. Политолог сомневается, что Гуайдо серьезно относился к плану свержения Мадуро.

"Лидер оппозиции, возможно, контактировал с ними. Но, очевидно, он понимал: так власть не поменять. Формулировки в документе размыты. Кому собиралась помогать ЧВК Silvercorp? Тем американцам, которых так легко задержали венесуэльские власти?" — рассуждает эксперт.

Русакова не исключает, что венесуэльская оппозиция плетет заговор. Но подчеркивает, что тут все решают Вооруженные силы Боливарианской Республики.

"Гуайдо пытается переманить военных на свою сторону. Однако даже если среди них есть недовольные, верхушку армии продолжает контролировать Мадуро. А без поддержки Вооруженных сил оппозиция обречена", — объясняет Русакова.

© REUTERS / Miraflores Palace Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует снаряжение, изъятое после предполагаемой попытки вторжения © REUTERS / Miraflores Palace Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует снаряжение, изъятое после предполагаемой попытки вторжения

Не верит политолог и в непричастность администрации Трампа к ситуации с американскими наемниками. Она допускает, что информацию о связях венесуэльской оппозиции с ЧВК Silvercorp журналистам слили из Белого дома.

"Американцы зашли в тупик. Доверие к Гуайдо пошатнулось. Возможно, Вашингтон ищет ему замену и параллельно ведет кампанию по дискредитации. Ведь Гуайдо всегда выступал против силового свержения Мадуро. А теперь выясняется, что он так или иначе контактировал с наемниками. Отмыться будет непросто", — говорит Русакова.

Главный вывод эксперта: американцы держат руку на пульсе и по-прежнему рассматривают различные сценарии смены власти в Венесуэле. При этом любимчиков у Вашингтона нет. Трамп готов работать со всеми, кто способен обрушить боливарианский режим.