Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T08:03
https://ria.ru/20200512/1571162492.html
"Мирняк не щадить": как военные США обходятся с гражданским населением
https://cdn25.img.ria.ru/images/149844/84/1498448444_0:209:4000:2459_1036x0_80_0_0_15a0b4a2223f686c8782e299278830ab.jpg
РИА Новости

"Мирняк не щадить": как военные США обходятся с гражданским населением

08:00 12.05.2020 (обновлено: 08:03 12.05.2020)
5
© AP Photo / Felipe DanaМестные жители прохят мимо разрушенной мечети в Мосуле, Ирак
Местные жители прохят мимо разрушенной мечети в Мосуле, Ирак
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Более 130 убитых и 91 раненый — Минобороны США опубликовало доклад о жертвах среди мирных жителей в результате действий американских военных в 2019-м. Больше всего погибших в Афганистане — 108 человек. Как отмечает The New York Times, Пентагон явно "скромничает": у правозащитников и гуманитарных миссий другие данные.

Сирийский Дрезден

Американские самолеты бомбили Ракку, не жалея боеприпасов, с 6 июня по 17 октября 2017-го. Наконец коалиция, возглавляемая США, официально сообщила о взятии города. Об интенсивности и неизбирательности бомбежек можно судить по репортажам российских военкоров, проникших в Ракку незадолго до ее освобождения. Бомбы взрывались прямо посреди жилых кварталов. Американцы и их союзники не стеснялись применять даже боеприпасы с белым фосфором, запрещенные международными конвенциями.
© AP Photo / Gabriel ChaimПанорама Ракки, Сирия. 19 октября 2017
Панорама Ракки, Сирия. 19 октября 2017
© AP Photo / Gabriel Chaim
Панорама Ракки, Сирия. 19 октября 2017
После нескольких месяцев бомбардировок город превратился в руины. Официальный представитель ООН в Сирии Ян Эгеланн в апреле 2018-го признал, что там куда более серьезные разрушения, чем в освобожденных сирийскими правительственными войсками при содействии российских ВКС Алеппо и Хомсе. По информации миссии ООН, 70 процентов зданий повреждены или уничтожены.
Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сравнил интенсивность авиаударов по Ракке с бомбардировкой Дрездена англо-американскими воздушными армадами в 1945-м. Ситуацию усугубляет то, что гуманитарным организациям трудно действовать в городе — многие районы по-прежнему лежат в руинах, некоторые улицы заминированы. Точное число жертв подсчитать в таких условиях невозможно.
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
8 мая, 11:55Война в Сирии
Россия и Турция зафиксировали по три нарушения перемирия в Сирии за сутки
В ноябре 2018-го директор департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова сообщила, что при разборке лишь двух процентов завалов нашли тела восьми тысяч сирийцев. По разным оценкам, общее количество погибших может достигать 13 тысяч.

Неизбирательные бомбежки

Еще более жестоко, чем Ракку, американцы бомбили иракский Мосул. Битва за город продолжалась больше года — с 24 марта 2016 года по 10 июля 2017-го. Иракская армия штурмовала Мосул долго и безуспешно до тех пор, пока ВВС США не усилили интенсивность авиаударов.
Как утверждают западные правозащитные организации, войска коалиции во главе с США применяли тактику тотального уничтожения, не считаясь с жертвами среди мирного населения. По данным ООН, 15 из 54 районов только западной части города разрушены практически до основания. Из 32 тысяч зданий, превращенных в руины, большая часть — жилые дома. По оценкам иракских властей, около 80 процентов городского больничного комплекса буквально сровняли с землей.
© AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye Панорама Старого города в Мосуле, Ирак. 9 июля 2017
Панорама Старого города в Мосуле, Ирак. 9 июля 2017
© AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye
Панорама Старого города в Мосуле, Ирак. 9 июля 2017
Точно подсчитать потери среди населения не могут до сих пор. В ООН говорят о 2463 жертвах, однако, по информации правозащитников, только от авиаударов погибли почти шесть тысяч гражданских. В июле 2017-го министр иракского правительства Хошияр Зебари, ссылаясь на курдскую разведку, заявил, что в ходе штурма Мосула убиты более 40 тысяч мирных жителей.
По его словам, большинство — жертвы массированных авиаударов коалиции. Характерный пример — бомбардировка района Аль-Джадида 17 марта 2017-го. ВВС США нанесли удар по зданию, на крыше которого засели снайперы ИГ*, хотя внутри находились гражданские. В результате погибли около 200 человек.

Террор дронов

За 19 лет войны в Афганистане США и их союзники неоднократно оказывались в центре скандалов, связанных с убийствами мирных жителей. Часто ошибочные авиаудары наносили с беспилотников, что вызвало в Штатах дискуссию об этичности использования этого вида оружия в боевых действиях. Последний случай "дружественного огня" с дронов был в конце января, когда от бомбового удара в провинции Кундуз погибли пять гражданских.
© Фото : public domainАмериканский беспилотник MQ-1 Predator
Американский беспилотник MQ-1 Predator
© Фото : public domain
Американский беспилотник MQ-1 Predator
Формально США соблюдают политес и каждый раз извиняются. Но никаких выводов не делают и продолжают стрелять куда попало. Четвертого мая 2009-го американцы поставили своеобразный рекорд, разбомбив две деревни в провинции Фарах и убив до 150 мирных жителей. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон "глубоко сожалеет о случившемся". А помощник президента Барака Обамы по национальной безопасности, генерал в отставке Джеймс Джонс невозмутимо отметил, что Пентагон оставляет за собой право наносить авиаудары по террористам и талибам на территории Афганистана, даже если это приводит к жертвам среди мирного населения.
Ровно через четыре месяца, 4 сентября, американцы едва не повторили свой "рекорд", атаковав с беспилотников колонну бензовозов в районе Чар-Дара в провинции Кундуз, вокруг которой столпились десятки местных. Погибли до 90 зевак. Случаев же, когда американские летчики принимали афганские свадьбы за караваны боевиков и наносили по ним удары, просто не сосчитать.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
24 апреля, 11:57
"Талибан" отверг призыв главы Афганистана к прекращению огня
Еще в 2009-м президент Афганистана Хамид Карзай в интервью телекомпании CNN назвал такие военные операции "неприемлемыми". Удары американской боевой авиации, сопровождающиеся гибелью мирных жителей, "давно вызывают серьезную обеспокоенность" народа страны, напомнил Карзай. По его словам, Кабул мирится с подобным положением дел только из- за "тесного альянса с США, надежд народа на лучшее будущее и желания разгромить терроризм полностью".
"Чем чаще происходят такие инциденты, тем меньше терпения у нас остается", — констатировал президент. Судя по всему, и одиннадцать лет спустя оно еще не иссякло.
000000
Обсудить 0
Война в СирииВоздушно-космические силы РоссииФарах (провинция)ВВС СШАИгорь КонашенковХиллари КлинтонМинистерство обороны СШАХамид КарзайДрезденСирияБезопасность
Рекомендуем
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Пожар в больнице в Петербурге
При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Дождь в Москве
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
08:04Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
08:00В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
08:00Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
07:59Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург
07:56В ЕАО продлили режим самоизоляции
07:53В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
07:51На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
07:48При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
07:45Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
07:37Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
07:35Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
07:26Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
07:21Китай вывел на орбиту два спутника связи
07:20Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
07:14В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
07:11Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
07:09Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
07:03В регионах Сибири за сутки выявили более 400 случаев коронавируса
07:01В Удмуртии ликвидировали пожар на территории бывшего арсенала
Лента новостейМолния