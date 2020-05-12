"Мирняк не щадить": как военные США обходятся с гражданским населением

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Более 130 убитых и 91 раненый — Минобороны США опубликовало доклад о жертвах среди мирных жителей в результате действий американских военных в 2019-м. Больше всего погибших в Афганистане — 108 человек. Как отмечает The New York Times, Пентагон явно "скромничает": у правозащитников и гуманитарных миссий другие данные.

Сирийский Дрезден

Американские самолеты бомбили Ракку, не жалея боеприпасов, с 6 июня по 17 октября 2017-го. Наконец коалиция, возглавляемая США, официально сообщила о взятии города. Об интенсивности и неизбирательности бомбежек можно судить по репортажам российских военкоров, проникших в Ракку незадолго до ее освобождения. Бомбы взрывались прямо посреди жилых кварталов. Американцы и их союзники не стеснялись применять даже боеприпасы с белым фосфором, запрещенные международными конвенциями.

© AP Photo / Gabriel Chaim Панорама Ракки, Сирия. 19 октября 2017 © AP Photo / Gabriel Chaim Панорама Ракки, Сирия. 19 октября 2017

После нескольких месяцев бомбардировок город превратился в руины. Официальный представитель ООН в Сирии Ян Эгеланн в апреле 2018-го признал, что там куда более серьезные разрушения, чем в освобожденных сирийскими правительственными войсками при содействии российских ВКС Алеппо и Хомсе. По информации миссии ООН, 70 процентов зданий повреждены или уничтожены.

Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сравнил интенсивность авиаударов по Ракке с бомбардировкой Дрездена англо-американскими воздушными армадами в 1945-м. Ситуацию усугубляет то, что гуманитарным организациям трудно действовать в городе — многие районы по-прежнему лежат в руинах, некоторые улицы заминированы. Точное число жертв подсчитать в таких условиях невозможно.

В ноябре 2018-го директор департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова сообщила, что при разборке лишь двух процентов завалов нашли тела восьми тысяч сирийцев. По разным оценкам, общее количество погибших может достигать 13 тысяч.

Неизбирательные бомбежки

Еще более жестоко, чем Ракку, американцы бомбили иракский Мосул. Битва за город продолжалась больше года — с 24 марта 2016 года по 10 июля 2017-го. Иракская армия штурмовала Мосул долго и безуспешно до тех пор, пока ВВС США не усилили интенсивность авиаударов.

Как утверждают западные правозащитные организации, войска коалиции во главе с США применяли тактику тотального уничтожения, не считаясь с жертвами среди мирного населения. По данным ООН, 15 из 54 районов только западной части города разрушены практически до основания. Из 32 тысяч зданий, превращенных в руины, большая часть — жилые дома. По оценкам иракских властей, около 80 процентов городского больничного комплекса буквально сровняли с землей.

Точно подсчитать потери среди населения не могут до сих пор. В ООН говорят о 2463 жертвах, однако, по информации правозащитников, только от авиаударов погибли почти шесть тысяч гражданских. В июле 2017-го министр иракского правительства Хошияр Зебари, ссылаясь на курдскую разведку, заявил, что в ходе штурма Мосула убиты более 40 тысяч мирных жителей.

По его словам, большинство — жертвы массированных авиаударов коалиции. Характерный пример — бомбардировка района Аль-Джадида 17 марта 2017-го. ВВС США нанесли удар по зданию, на крыше которого засели снайперы ИГ*, хотя внутри находились гражданские. В результате погибли около 200 человек.

Террор дронов

За 19 лет войны в Афганистане США и их союзники неоднократно оказывались в центре скандалов, связанных с убийствами мирных жителей. Часто ошибочные авиаудары наносили с беспилотников, что вызвало в Штатах дискуссию об этичности использования этого вида оружия в боевых действиях. Последний случай "дружественного огня" с дронов был в конце января, когда от бомбового удара в провинции Кундуз погибли пять гражданских.

Формально США соблюдают политес и каждый раз извиняются. Но никаких выводов не делают и продолжают стрелять куда попало. Четвертого мая 2009-го американцы поставили своеобразный рекорд, разбомбив две деревни в провинции Фарах и убив до 150 мирных жителей. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон "глубоко сожалеет о случившемся". А помощник президента Барака Обамы по национальной безопасности, генерал в отставке Джеймс Джонс невозмутимо отметил, что Пентагон оставляет за собой право наносить авиаудары по террористам и талибам на территории Афганистана, даже если это приводит к жертвам среди мирного населения.

Ровно через четыре месяца, 4 сентября, американцы едва не повторили свой "рекорд", атаковав с беспилотников колонну бензовозов в районе Чар-Дара в провинции Кундуз, вокруг которой столпились десятки местных. Погибли до 90 зевак. Случаев же, когда американские летчики принимали афганские свадьбы за караваны боевиков и наносили по ним удары, просто не сосчитать.

Еще в 2009-м президент Афганистана Хамид Карзай в интервью телекомпании CNN назвал такие военные операции "неприемлемыми". Удары американской боевой авиации, сопровождающиеся гибелью мирных жителей, "давно вызывают серьезную обеспокоенность" народа страны, напомнил Карзай. По его словам, Кабул мирится с подобным положением дел только из- за "тесного альянса с США, надежд народа на лучшее будущее и желания разгромить терроризм полностью".