Международный день медицинской сестры

Ассоциация медицинских сестер России (РАМС) была основана в 1992 году по инициативе медицинских сестер и министерства здравоохранения Российской Федерации.

Ежегодно Международный Совет Медсестер (МСМ) определяет тематику Международного дня медицинской сестры, лозунг, под которым во многих странах проходят конференции, семинары, круглые столы. В 2020 году он пройдет под девизом "Медицинские сестры – ведущий голос в достижении здоровья во всем мире".