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2020-05-11T23:59
https://ria.ru/20200511/1571295130.html
Пешеходы и велосипедисты получили приоритет в центре Брюсселя
https://cdn22.img.ria.ru/images/155525/81/1555258193_0:195:1921:1275_1036x0_80_0_0_7dba4865c9a0741d1b2ca94c2b20d7e1.jpg
РИА Новости

Пешеходы и велосипедисты получили приоритет в центре Брюсселя

23:59 11.05.2020
171
CC0 / dghchocolatier / Велосипедная прогулка в Бельгии
Велосипедная прогулка в Бельгии
CC0 / dghchocolatier /
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Исторический центр Брюсселя с понедельника временно стал "зоной встреч", где приоритет в дорожном движении получили пешеходы и велосипедисты.
"Эта временная мера должна облегчить соблюдение социальной дистанции между людьми в полтора метра", - говорится в сообщении на портале администрации района.
Как пояснили городские власти, пешеходы теперь смогут передвигаться не только по тротуарам, но и по проезжей части. Таким образом администрация центра Брюсселя хочет избежать массовых скоплений людей на тротуарах.
При этом автомобили в этой зоне должны двигаться со скоростью не более 20 километров в час, "чтобы соблюдать приоритет пешеходов и безопасность велосипедистов". Соответствующие знаки уже установлены.
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От пешеходов требуется не создавать намеренно помехи автомобилистам и соблюдать сигналы светофоров там, где они продолжат функционировать. Также придется пропускать трамваи, которые сохраняют приоритет. "Призываем вас быть аккуратными при пересечении трамвайных путей, трамваю необходима определенная дистанция для торможения", - говорится в сообщении.
Велосипедисты также могут использовать проезжую часть, даже если там нет специально выделенной полосы.
Эксперимент по такой организации движения продлится три месяца.
Исторический центр Брюсселя притягивает не только туристов, но и местных жителей благодаря многочисленным торговым центрам и магазинам.
Бельгия, как и большинство европейских стран, приступила к постепенной отмене мер изоляции, введенных в марте из-за распространения коронавируса. В понедельник власти разрешили открытие всех непродуктовых магазинов при соблюдении мер безопасности. Это привело к образованию длинных очередей у входов в магазины, в том числе в исторической части Брюсселя.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БрюссельБельгияВ мире
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