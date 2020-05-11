Пешеходы и велосипедисты получили приоритет в центре Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Исторический центр Исторический центр Брюсселя с понедельника временно стал "зоной встреч", где приоритет в дорожном движении получили пешеходы и велосипедисты.

"Эта временная мера должна облегчить соблюдение социальной дистанции между людьми в полтора метра", - говорится в сообщении на портале администрации района.

Как пояснили городские власти, пешеходы теперь смогут передвигаться не только по тротуарам, но и по проезжей части. Таким образом администрация центра Брюсселя хочет избежать массовых скоплений людей на тротуарах.

При этом автомобили в этой зоне должны двигаться со скоростью не более 20 километров в час, "чтобы соблюдать приоритет пешеходов и безопасность велосипедистов". Соответствующие знаки уже установлены.

От пешеходов требуется не создавать намеренно помехи автомобилистам и соблюдать сигналы светофоров там, где они продолжат функционировать. Также придется пропускать трамваи, которые сохраняют приоритет. "Призываем вас быть аккуратными при пересечении трамвайных путей, трамваю необходима определенная дистанция для торможения", - говорится в сообщении.

Велосипедисты также могут использовать проезжую часть, даже если там нет специально выделенной полосы.

Эксперимент по такой организации движения продлится три месяца.

Исторический центр Брюсселя притягивает не только туристов, но и местных жителей благодаря многочисленным торговым центрам и магазинам.

Бельгия , как и большинство европейских стран, приступила к постепенной отмене мер изоляции, введенных в марте из-за распространения коронавируса. В понедельник власти разрешили открытие всех непродуктовых магазинов при соблюдении мер безопасности. Это привело к образованию длинных очередей у входов в магазины, в том числе в исторической части Брюсселя.