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2020-05-11T23:54
https://ria.ru/20200511/1571295061.html
В Мексике для поддержания общественного порядка привлекли армию
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РИА Новости

В Мексике для поддержания общественного порядка привлекли армию

23:53 11.05.2020 (обновлено: 23:54 11.05.2020)
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© AP Photo / Rashide FriasСолдаты покидают частное закрытое сообщество после нападения на военный конвой в Кульякане, Мексика
Солдаты покидают частное закрытое сообщество после нападения на военный конвой в Кульякане, Мексика
© AP Photo / Rashide Frias
МЕХИКО, 11 мая - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал в пятницу указ об использовании регулярной армии для поддержания общественной безопасности в стране в ближайшие пять лет.
"Постоянным вооруженным силам предписано участвовать в чрезвычайной, регулируемой, контролируемой, подчиненной и взаимодополняющей манере совместно с Национальной гвардией в ее функциях (поддержания) общественной безопасности, в то время как вышеуказанное полицейское образование разворачивает свою структуру, возможности и территориальное присутствие, не более 5 лет с момента вступления в силу Указа", - говорится в тексте документа, опубликованном в Официальной газете федерации.
Задачи вооруженных и военно-морских сил в рамках поддержания общественной безопасности будут определяться и координироваться совместно с профильным министром Альфонсо Дурасо и далее находиться под контролем соответствующих армейских подразделений.
В течение пятилетнего периода действия указа работа Вооруженных сил в сфере общественной безопасности будет регулироваться положениями Закона о национальной гвардии. Это касается предотвращения преступности, защиты неприкосновенности людей и их имущества, соблюдения законности при арестах и сотрудничества с федеральными органами власти в функциях надзора, проверки и инспекции.
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Соглашение не предоставляет военным особых полномочий нацгвардии, таких как расследование с целью предупреждения преступности, проведение тайных операций или подготовка разведданных.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. Согласно данным министерства безопасности, в 2019 году был установлен рекорд по числу умышленных убийств - 34 608, включая 24 422 - с использованием огнестрельного оружия.
Интенсивная борьба с преступностью началась в Мексике в 2006 году при президенте Фелипе Кальдероне. Для операций против наркомафии он привлек армейские части, реформировал федеральную полицию и объявил охоту на самых одиозных главарей мексиканского преступного мира. Войну продолжил и преемник Кальдерона на посту главы государств Энрике Пенья Ньето (2012-2018). При нем удалось ликвидировать или арестовать многих знаменитых наркобаронов, в первую очередь - главу картеля "Синалоа" Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка, которого выдали США.
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Фелипе КальдеронАндрес Мануэль Лопес ОбрадорЭнрике Пенья НьетоМексикаСШАВ мире
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