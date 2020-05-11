В Мексике для поддержания общественного порядка привлекли армию

МЕХИКО, 11 мая - РИА Новости. Президент Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал в пятницу указ об использовании регулярной армии для поддержания общественной безопасности в стране в ближайшие пять лет.

"Постоянным вооруженным силам предписано участвовать в чрезвычайной, регулируемой, контролируемой, подчиненной и взаимодополняющей манере совместно с Национальной гвардией в ее функциях (поддержания) общественной безопасности, в то время как вышеуказанное полицейское образование разворачивает свою структуру, возможности и территориальное присутствие, не более 5 лет с момента вступления в силу Указа", - говорится в тексте документа, опубликованном в Официальной газете федерации.

Задачи вооруженных и военно-морских сил в рамках поддержания общественной безопасности будут определяться и координироваться совместно с профильным министром Альфонсо Дурасо и далее находиться под контролем соответствующих армейских подразделений.

В течение пятилетнего периода действия указа работа Вооруженных сил в сфере общественной безопасности будет регулироваться положениями Закона о национальной гвардии. Это касается предотвращения преступности, защиты неприкосновенности людей и их имущества, соблюдения законности при арестах и сотрудничества с федеральными органами власти в функциях надзора, проверки и инспекции.

Соглашение не предоставляет военным особых полномочий нацгвардии, таких как расследование с целью предупреждения преступности, проведение тайных операций или подготовка разведданных.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США . Согласно данным министерства безопасности, в 2019 году был установлен рекорд по числу умышленных убийств - 34 608, включая 24 422 - с использованием огнестрельного оружия.