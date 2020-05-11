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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T00:08
https://ria.ru/20200511/1571294955.html
Врач объяснил повторные вспышки коронавируса в Китае
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569814516_0:0:3240:1824_1036x0_80_0_0_8dd30c7c4debb30096586fd3b7600d98.jpg
РИА Новости

Врач объяснил повторные вспышки коронавируса в Китае

23:48 11.05.2020 (обновлено: 00:08 12.05.2020)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В КНР могут появляться новые вспышки COVID-19, так как полностью контролировать передачу вируса невозможно, заявил "Вечерней Москве" специалист по китайской медицине Машаллах Мехтиев.
Эксперт отметил, что коронавирусная инфекция "очень живучая" и может подолгу оставаться на различных поверхностях, что также повышает риски новых случаев заболевания.
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При этом Мехтиев уверен, что китайские власти не допустят второй волны коронавируса.
"В Китае действует самая совершенная система мониторинга за передвижением граждан на время эпидемии: личные QR-коды показывают локации передвижения за последние две недели. На входах в метро стоят лазерные тепловизоры", — указал он.
В общественных заведениях Китая посетителям измеряют температуру, фиксируют время их прихода, берут личные данные, в жилые комплексы могут попасть только жильцы, добавил врач. По его словам, китайцы ответственно относятся к предписаниям, позволяющим сдержать распространение вируса.
Мехтиев заметил, что применяемые в Китае меры позволяют в короткие сроки определить все перемещения инфицированных и незамедлительно начать лечение.
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При этом специалист заявил, что проблемы могут возникнуть в случае мутации нового коронавируса.
"Повторение эпидемии возможно при дальнейшей изменчивости вируса. Он может стать сезонным и при этом, возможно, менее смертельным," — считает эксперт.
Ранее сообщалось, что после долгого перерыва в Ухане за два последних дня было выявлено шесть новых зараженных коронавирусом, при этом все случаи — локальные. Вместе с тем на данный момент под медицинским наблюдением находятся 615 бессимптомных носителей COVID-19.
За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 339 зараженных коронавирусной инфекцией, 3869 из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайУханьВ мире
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