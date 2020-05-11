Врач объяснил повторные вспышки коронавируса в Китае

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В КНР могут появляться новые вспышки COVID-19 , так как полностью контролировать передачу вируса невозможно, заявил "Вечерней Москве" специалист по китайской медицине Машаллах Мехтиев.

Эксперт отметил, что коронавирусная инфекция "очень живучая" и может подолгу оставаться на различных поверхностях, что также повышает риски новых случаев заболевания.

При этом Мехтиев уверен, что китайские власти не допустят второй волны коронавируса.

"В Китае действует самая совершенная система мониторинга за передвижением граждан на время эпидемии: личные QR-коды показывают локации передвижения за последние две недели. На входах в метро стоят лазерные тепловизоры", — указал он.

В общественных заведениях Китая посетителям измеряют температуру, фиксируют время их прихода, берут личные данные, в жилые комплексы могут попасть только жильцы, добавил врач. По его словам, китайцы ответственно относятся к предписаниям, позволяющим сдержать распространение вируса.

Мехтиев заметил, что применяемые в Китае меры позволяют в короткие сроки определить все перемещения инфицированных и незамедлительно начать лечение.

При этом специалист заявил, что проблемы могут возникнуть в случае мутации нового коронавируса.

"Повторение эпидемии возможно при дальнейшей изменчивости вируса. Он может стать сезонным и при этом, возможно, менее смертельным," — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что после долгого перерыва в Ухане за два последних дня было выявлено шесть новых зараженных коронавирусом, при этом все случаи — локальные. Вместе с тем на данный момент под медицинским наблюдением находятся 615 бессимптомных носителей COVID-19.

За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 339 зараженных коронавирусной инфекцией, 3869 из них скончались.