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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T23:40
https://ria.ru/20200511/1571294882.html
Конституционный совет Франции утвердил решение о продлении ЧП до 10 июля
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571045619_0:287:3072:2015_1036x0_80_0_0_8fda71cd932ab06a49f8b29903df7e68.jpg
РИА Новости

Конституционный совет Франции утвердил решение о продлении ЧП до 10 июля

23:40 11.05.2020
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© AFP 2020 / Martin BureauЖенщина держит флаг Франции во время акции в поддержку врачей в пригороде Парижа
Женщина держит флаг Франции во время акции в поддержку врачей в пригороде Парижа
© AFP 2020 / Martin Bureau
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Конституционный совет Франции утвердил в понедельник продление в стране режима ЧП в сфере здравоохранения до 10 июля, пишет газета Parisien.
Ранее парламент Франции принял законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом.
По данным газеты, Конституционный совет утвердил решение парламента, но с некоторыми дополнениями. Как сообщает издание, совет высказался о необходимости ограничить число людей, которые имеют доступ к информации об отслеживании заразившегося человека и его контактов. Кроме того, совет призвал регулирующие органы "определить методы сбора, обработки и обмена информацией, которые обеспечат ее конфиденциальность".
По последним данным, число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 26,6 тысячи человек. В настоящее время в больницах остаются 22 284 человек, заболевших коронавирусом, из них 2712 человек с тяжелым течением болезни лежат в отделениях реанимации.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗПарламент ФранцииФранцияВ мире
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