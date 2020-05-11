Конституционный совет Франции утвердил решение о продлении ЧП до 10 июля

По данным газеты, Конституционный совет утвердил решение парламента, но с некоторыми дополнениями. Как сообщает издание, совет высказался о необходимости ограничить число людей, которые имеют доступ к информации об отслеживании заразившегося человека и его контактов. Кроме того, совет призвал регулирующие органы "определить методы сбора, обработки и обмена информацией, которые обеспечат ее конфиденциальность".