Конституционный совет Франции утвердил решение о продлении ЧП до 10 июля

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Конституционный совет Франции утвердил в понедельник продление в стране режима ЧП в сфере здравоохранения до 10 июля, пишет газета Parisien.
Ранее парламент Франции принял законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом.
По данным газеты, Конституционный совет утвердил решение парламента, но с некоторыми дополнениями. Как сообщает издание, совет высказался о необходимости ограничить число людей, которые имеют доступ к информации об отслеживании заразившегося человека и его контактов. Кроме того, совет призвал регулирующие органы "определить методы сбора, обработки и обмена информацией, которые обеспечат ее конфиденциальность".
По последним данным, число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 26,6 тысячи человек. В настоящее время в больницах остаются 22 284 человек, заболевших коронавирусом, из них 2712 человек с тяжелым течением болезни лежат в отделениях реанимации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
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