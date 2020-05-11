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Тверская область
2020-05-11T23:31
https://ria.ru/20200511/1571294725.html
Руденя: в Верхневолжье сохранили в работе 92% субъектов экономики
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РИА Новости

Руденя: в Верхневолжье сохранили в работе 92% субъектов экономики

23:31 11.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Подписанные в понедельник президентом России указы стали беспрецедентными по пакету мер поддержки экономики и социальной сферы: семей с детьми, компаний малого и среднего бизнеса, социальных и медицинских работников, сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Он напомнил, что в регионе разработан плана выхода из режима нерабочих дней.
"Опираясь на первый указ президента о полномочиях регионов, приняли решение и дали возможность функционировать с соблюдением всех санитарных норм системообразующим предприятиям. Таким образом, нам удалось сохранить в работе 92% субъектов региональной экономики. Всего в перечень вошли 220 производств и более 60 видов деятельности. В регионе с соблюдением всех норм трудились более 435 тысяч человек", – сказал Руденя журналистам.
В Тверской области сформирован план реализации рекомендаций по поэтапной отмене ограничительных мер. С 13 апреля возобновили работу парикмахерские и автомастерские. С 18 апреля – хозяйственные магазины и магазины стройматериалов. С 25 начали действовать магазины промтоваров площадью до 400 квадратных метров, салоны красоты и косметические кабинеты, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании, нотариальные конторы. Приступили к работе в ограниченном режиме МФЦ. Планируется, что в полном объёме они заработают с 23 мая.
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"Все решения принимались с учётом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. На первом месте – здоровье граждан, соблюдение всех требований безопасности", - заявил губернатор.
В штатном режиме работали организации строительной и дорожной отраслей, в которых заняты более 18 тысяч человек. Это позволило продолжить реализацию на территории Тверской области национальных проектов "Безопасные и качественные автодороги", "Демография", "Образование", "Здравоохранение".
Решение о начале второго этапа снятия ограничений будет принято после детального анализа текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

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