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Ярославская область
Ярославская область
2020-05-11T23:18
https://ria.ru/20200511/1571294430.html
Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений
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РИА Новости

Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений

23:16 11.05.2020 (обновлено: 23:18 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДмитрий Миронов
Дмитрий Миронов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Ярославская область будет выходить из режима ограничительных мер по коронавирусу постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медиков, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
Глава региона отметил, что отмена в стране режима нерабочих дней не означает, что противоэпидемические мероприятия закончены.
"Президент России доверил регионам выбор дальнейшей стратегии действий. Будем выходить из ограничительного режима постепенно, с оглядкой на эпидситуацию и консультируясь с медиками. В любой момент меры могут быть ослаблены или ужесточены. Многое будет зависеть от нашей с вами осторожности. Каждый новый шаг будем делать очень осторожно, тщательно прогнозируя последствия", - написал глава региона на своей странице в Facebook.
Губернатор напомнил, что до 31 мая включительно в области сохраняется действие ограничений на массовые собрания, на досуговую и развлекательную деятельность, остается обязательной самоизоляция для людей старше 65 лет. В связи с этим 12 мая в регионе не произойдет кардинальных перемен существующего режима ограничений. Предприятия, которым было разрешено работать, смогут продолжить свою деятельность, а с 16 мая список работающих предприятий в регионе будет расширен.
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"За работниками организаций, чья деятельность, как и прежде, будет ограничена, должна быть сохранена заработная плата, в соответствии с новым указом президента России. Понимаем, что для работодателей это большая нагрузка, но постараемся максимально помочь наиболее пострадавшим от пандемии предприятиям, если они будут беречь коллективы, взяв на себя заботу о своих сотрудниках", - подчеркнул Дмитрий Миронов, отметив, что в регионе разрабатывается новый пакет мер поддержки бизнеса в дополнение к уже принятым.
Губернатор отметил: на случай ухудшения эпидситуации в регионе продолжат развертывание дополнительных коек для коронавирусных больных.
"В то же время предпримем максимальные усилия, чтобы остановить его и для этого у нас вводится обязательный масочный режим с 16 мая. Неприятная, но вынужденная мера. Она необходима для безопасности жителей региона и принята для заботы о жизни и здоровье ярославцев", - заявил глава региона.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Ярославская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МироновЯрославская областьОбщество
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