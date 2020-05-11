В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции

"Сегодня внесены изменения в указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 года "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлен до 18 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.