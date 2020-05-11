В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции

ПЯТИГОРСК, 11 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции продлен в Карачаево-Черкесии до 18 мая включительно, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Сегодня внесены изменения в указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 года "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлен до 18 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба региона на 11 мая, в Карачаево-Черкесии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего зафиксировано 539 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 88 человек выздоровели, трое скончались.
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