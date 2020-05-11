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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T00:21
https://ria.ru/20200511/1571294308.html
Путин объявил о новых выплатах на детей
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РИА Новости

Путин объявил о новых выплатах на детей

23:10 11.05.2020 (обновлено: 00:21 12.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
Размер выплаты составит пять тысяч рублей. Ее получат лица, имеющие право на другие доплаты в рамках закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также те россияне, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
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Родители почти 1,7 миллиона детей смогут получить дополнительные выплаты на детей до трех лет. На эти цели направят около 25 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
В ходе телеобращения к россиянам глава государства рассказал и о других мерах поддержки семей. Он сообщил, что все семьи с детьми от трех до 15 лет включительно получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
Путин также заявил, что семьи с низким уровнем дохода (меньше одного прожиточного минимума на члена семьи) смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно. Эта возможность появится с 1 июня, а не с первого 1 июля, как изначально планировалось.
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Российский лидер также сообщил, что единый период нерабочих дней в стране с 12 мая закончится. При этом ограничительные меры в большинстве регионов пока сохранятся — их будут снимать поэтапно. Решение остается за региональными властями.
Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч пациентов умерли.
В России общее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 221 344, из этого числа скончались 2009 пациентов, выздоровели 39 801. Проведено более 5,6 миллиона тестов. За последние сутки зафиксировано 11 656 новых случаев, 94 человека погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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