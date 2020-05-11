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2020-05-11T23:09
https://ria.ru/20200511/1571294280.html
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
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РИА Новости

В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"

23:09 11.05.2020
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
В резолюции содержатся обвинения в адрес российских властей в преследовании журналистов, оппозиции, гражданского общества и сторонников религиозных свобод. Российский МИД подобную критику в прошлом отвергал.
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РоссияЭлиот ЭнгелМайкл МакколКонгресс СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
А почему наша Госдума до сих пор не внесла на рассмотрение резолюцию о нарушении прав человека в США? Ведь давно же уже очевидно, что США - это самое полицейское государство в мире масштабно нарушающее права своих и иностранных граждан. И назвать надо этот закон именем Виктора Бута или Марии Бутиной! Хотя, если Штаты так бесятся, значит, Россия делает всё правильно!
11 мая, 23:17
Игорь Соколов
94500018
Ну, ясно: санкции навсегда. Никакой Крым тут ни при чем. Можно вообще объявить нас террористическим государством за намерение отравить какого-то районного старосту в Праге. Хайли-лайкнули и порядок!
11 мая, 23:12
Von Stirliz
78141025
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