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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T22:58
https://ria.ru/20200511/1571294133.html
США выделят 11 миллиардов долларов на программы тестирования на COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

США выделят 11 миллиардов долларов на программы тестирования на COVID-19

22:58 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Федеральные власти США выделят штатам 11 миллиардов долларов на программы тестирования на коронавирус, сообщил журналистам в понедельник высокопоставленный чиновник Белого дома.
"Мы объявляем, что в штаты направляется 11 миллиардов долларов, чтобы напрямую поддержать тестирование", - сказал чиновник во время брифинга.
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Он отметил, что расширение тестирования необходимо, чтобы выявить тех, у кого коронавирус не вызывает симптомов. Средства будут выделены в рамках принятого конгрессом ранее пакета помощи CARES Act.
В администрации рассматривают тестирование как необходимое условие для безопасного "открытия" экономики США после вызванных коронавирусом ограничений.
Власти США утверждают, что страна является мировым лидером в области тестирования: на утро понедельника выполнено примерно 9 миллионов тестов, в течение недели планируется превысить показатель в 10 миллионов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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