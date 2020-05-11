США выделят 11 миллиардов долларов на программы тестирования на COVID-19

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Федеральные власти Федеральные власти США выделят штатам 11 миллиардов долларов на программы тестирования на коронавирус, сообщил журналистам в понедельник высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Мы объявляем, что в штаты направляется 11 миллиардов долларов, чтобы напрямую поддержать тестирование", - сказал чиновник во время брифинга.

Он отметил, что расширение тестирования необходимо, чтобы выявить тех, у кого коронавирус не вызывает симптомов. Средства будут выделены в рамках принятого конгрессом ранее пакета помощи CARES Act.

В администрации рассматривают тестирование как необходимое условие для безопасного "открытия" экономики США после вызванных коронавирусом ограничений.

Власти США утверждают, что страна является мировым лидером в области тестирования: на утро понедельника выполнено примерно 9 миллионов тестов, в течение недели планируется превысить показатель в 10 миллионов.