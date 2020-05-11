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Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
2020-05-11T23:18
https://ria.ru/20200511/1571294100.html
Власти Адыгеи рассказали, как будут ослаблять режим ограничительных мер
https://cdn22.img.ria.ru/images/149094/64/1490946479_0:294:4288:2706_1036x0_80_0_0_c6ca7f9a472de7ae0f643c4c943ba166.jpg
РИА Новости

Власти Адыгеи рассказали, как будут ослаблять режим ограничительных мер

22:57 11.05.2020 (обновлено: 23:18 11.05.2020)
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© Fotolia / Arestov AndrewДом правительства Республики Адыгея, Майкоп
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп
© Fotolia / Arestov Andrew
КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Власти Адыгеи разрешат прогулки на улицах и занятия спортом при условии соблюдения социальной дистанции, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Президент России Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения.
Власти Адыгеи сообщили, что с 12 мая будут принимать решения о снятии ограничений с учётом эпидемиологической обстановки в каждом муниципалитете.
"Решением республиканского оперативного штаба в Адыгее постепенно начинают свою работу рынки, ярмарки, автомойки. Будут готовиться к открытию парикмахерские и салоны красоты. Начало их работы зависит от развития эпидситуации в ближайшие несколько дней", - сообщает пресс-служба со ссылкой на главу республики Мурата Кумпилова. Если надзорные органы зафиксируют факт неисполнения предписаний, деятельность таких организаций будет приостановлена.
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"Также разрешаются прогулки на улице - но не более двух человек вместе и при условии социального дистанцирования, при этих же условиях разрешены и занятия спортом на открытом воздухе. В местах массового скопления граждан (в аптеках, магазинах, на рынках, в предприятиях - при любых контактах) - обязательно ношение масок и перчаток. По-прежнему действует запрет на проведение любых массовых мероприятий, недопустимо и скопление людей на детских площадках", - отмечается в релизе.
При этом в регионе сохраняется пропускной режим и обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.
"Готовимся запустить и общественный транспорт - в первую очередь троллейбусы", - цитирует Кумпилова пресс-служба.
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