Власти Адыгеи рассказали, как будут ослаблять режим ограничительных мер

"Также разрешаются прогулки на улице - но не более двух человек вместе и при условии социального дистанцирования, при этих же условиях разрешены и занятия спортом на открытом воздухе. В местах массового скопления граждан (в аптеках, магазинах, на рынках, в предприятиях - при любых контактах) - обязательно ношение масок и перчаток. По-прежнему действует запрет на проведение любых массовых мероприятий, недопустимо и скопление людей на детских площадках", - отмечается в релизе.