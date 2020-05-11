В Кабардино-Балкарии продлили режим самоизоляции

"У нас была выбрана тактика по увеличению количества тестируемых. По этому показателю мы попадаем под критерии. Коечный фонд изначально был создан в два раза больше нормативного, что также позволяет нам говорить о снятии ограничительных мер. Последние несколько дней наблюдается определенная стабильность в динамике роста (числа заболевших - ред). В связи с этим мною принято решение до 15 мая продлить ограничительные меры", - сказал Коков в обращении к жителям Кабардино-Балкарии.