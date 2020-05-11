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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T22:45
https://ria.ru/20200511/1571293963.html
В Кабардино-Балкарии продлили режим самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40779/66/407796613_0:145:3126:1903_1036x0_80_0_0_06ea90bb6fbb08f6bf476d43776524ce.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии продлили режим самоизоляции

22:44 11.05.2020 (обновлено: 22:45 11.05.2020)
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкСтолица Кабардино-Балкарии Нальчик
Столица Кабардино-Балкарии Нальчик
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 11 мая - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что режим самоизоляции в республике продлится, как минимум, до 15 мая, после этого в случае улучшения эпидемиологической обстановки в республике могут снять некоторые ограничения.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестирования должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения. Как отметила Голикова, по этим показателям 11 регионов уже могут выйти на второй этап снятия ограничений, еще 22 региона могли бы ослабить ограничения при выполнении второго и третьего показателей.
"У нас была выбрана тактика по увеличению количества тестируемых. По этому показателю мы попадаем под критерии. Коечный фонд изначально был создан в два раза больше нормативного, что также позволяет нам говорить о снятии ограничительных мер. Последние несколько дней наблюдается определенная стабильность в динамике роста (числа заболевших - ред). В связи с этим мною принято решение до 15 мая продлить ограничительные меры", - сказал Коков в обращении к жителям Кабардино-Балкарии.
Он добавил, что в случае улучшения показателей будет принято решение о смягчении ограничений.
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Глава республики также призвал население четко соблюдать введенный масочный режим. "Для тех граждан, чье положение не позволяет себя обеспечить средствами защиты, нами принято решение по бесплатному предоставлению масок в общественном транспорте, в торговых точках", - заявил Коков.
Ранее сообщалось, что в КБР зарегистрировано 1325 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались четыре пациента с коронавирусом, все - пожилые люди. Коков 30 апреля продлил режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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