В ДНР сообщили об обстреле силовиками окраин Горловки

ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, повреждение получило здание школы, сообщил журналистам глава городской администрации Иван Приходько.
"Под огнем "Курганка" и "шахта Гагарина" (поселки на окраине Горловки - ред.). Обстрел ведется из минометов и АГС. При обстреле Курганки зафиксированы попадания в школу номер 10", - сказал Приходько.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.