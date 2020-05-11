Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-11T22:43
https://ria.ru/20200511/1571293906.html
В ДНР сообщили об обстреле силовиками окраин Горловки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122340_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a24263dfe4b59f3c188d8c8a7a18deca.jpg
РИА Новости

В ДНР сообщили об обстреле силовиками окраин Горловки

22:43 11.05.2020
462
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, повреждение получило здание школы, сообщил журналистам глава городской администрации Иван Приходько.
"Под огнем "Курганка" и "шахта Гагарина" (поселки на окраине Горловки - ред.). Обстрел ведется из минометов и АГС. При обстреле Курганки зафиксированы попадания в школу номер 10", - сказал Приходько.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Вчера, 07:53
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
101150
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРИван ПриходькоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНВ мире
Рекомендуем
Посольство России в Чехии
Посольство сообщило об угрозах российскому дипломату в Чехии
Житель Донбасса голосует на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Глава ЛНР назвал референдум 2014 года в Донбассе знаковым событием
Городская клиническая больница имени Боткина
Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
Шашлык на мангале
Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине
Врач скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
США выделят 11 миллиардов долларов на программы тестирования на COVID-19
Влад Соколовский
Влад Соколовский заразился коронавирусом
Логотип социальной сети Twitter
Twitter будет маркировать записи с недостоверной информацией о COVID-19
Алеппо
Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Пензенской области от коронавируса вылечились еще 38 человек
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Евросоюз хочет определить новые цели для "Восточного партнерства"
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму заявили, что Климкин "сел в лужу" с прогнозами по полуострову
Контейнер для биоматериала
В Дагестане не видят оснований для снятия режима самоизоляции
Столица Кабардино-Балкарии Нальчик
В Кабардино-Балкарии продлили режим самоизоляции
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 275 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра
02:43СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
02:42Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
Лента новостейМолния