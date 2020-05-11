Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Вице-мэра Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции. Об этом глава города Игорь Дьяченко сообщил в инстаграме.

Ранее в Сети появился ролик, на котором компания отмечает майские праздники на загородной базе отдыха. Как писали интернет-пользователи, одной из женщин оказалась заместитель мэра Новороссийска.

Дьяченко назвал поведение чиновницы неподобающим и заявил, что новости об инциденте не требуют "никаких комментариев".

"Решение принципиальное, кардинальное и однозначное — заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост", — написал он.

По словам мэра, каждый муниципальный служащий несет ответственность за образ городской власти в целом. Чиновники не должны позволять себе поступки, которые подрывают авторитет всего руководства, считает Дьяченко.

"Без права на ошибку", — заключил он.

Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч умерли.

В России общее число инфицированных составляет 221 344 человека, скончались 2009 пациентов, выздоровели 39 801. Проведено более 5,6 миллиона тестов. За последние сутки выявили 11 656 новых случаев, 94 человека погибли.

В большинстве регионов страны продолжает действовать режим изоляции для всех, в столице работает пропускная система. Власти призывают россиян не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.