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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T00:27
https://ria.ru/20200511/1571293649.html
Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине
https://cdn23.img.ria.ru/images/149585/55/1495855565_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_ba6be8c6a28589d7e3fe86a3114c5e08.jpg
РИА Новости

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

22:30 11.05.2020 (обновлено: 00:27 12.05.2020)
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© РИА Новости / Илона ХварцкияШашлык на мангале
Шашлык на мангале
© РИА Новости / Илона Хварцкия
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции. Об этом глава города Игорь Дьяченко сообщил в инстаграме.
Ранее в Сети появился ролик, на котором компания отмечает майские праздники на загородной базе отдыха. Как писали интернет-пользователи, одной из женщин оказалась заместитель мэра Новороссийска.
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Дьяченко назвал поведение чиновницы неподобающим и заявил, что новости об инциденте не требуют "никаких комментариев".
"Решение принципиальное, кардинальное и однозначное — заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост", — написал он.
По словам мэра, каждый муниципальный служащий несет ответственность за образ городской власти в целом. Чиновники не должны позволять себе поступки, которые подрывают авторитет всего руководства, считает Дьяченко.
"Без права на ошибку", — заключил он.
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В большинстве регионов страны продолжает действовать режим изоляции для всех, в столице работает пропускная система. Власти призывают россиян не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.
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