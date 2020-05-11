В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Еще 55 пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Еще 55 пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Москве за сутки, сообщает оперативный штаб.

Днем ранее в столице умерли 56 пациентов с COVID-19.

Оперштаб напоминает гражданам, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.

Пандемия COVID-19 распространилась практически по всему миру. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч умерли.

В России выявили 221 344 случая COVID-19, скончались 2009 пациентов, выздоровели — 39 801. Проведено более 5,6 миллиона тестов. За последние сутки прирост составил 11 656 обнаруженных случаев, 94 человека погибли.

Власти призывают россиян не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.