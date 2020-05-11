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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T23:12
https://ria.ru/20200511/1571293496.html
В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748958_0:0:3107:1748_1036x0_80_0_0_47bacf00d65d25b8ec56f4e471ff6c55.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

22:21 11.05.2020 (обновлено: 23:12 11.05.2020)
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© Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
© Илья Питалев
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Еще 55 пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Москве за сутки, сообщает оперативный штаб.
Днем ранее в столице умерли 56 пациентов с COVID-19.
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Оперштаб напоминает гражданам, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.
Пандемия COVID-19 распространилась практически по всему миру. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч умерли.
В России выявили 221 344 случая COVID-19, скончались 2009 пациентов, выздоровели — 39 801. Проведено более 5,6 миллиона тестов. За последние сутки прирост составил 11 656 обнаруженных случаев, 94 человека погибли.
Власти призывают россиян не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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