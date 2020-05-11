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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T22:08
https://ria.ru/20200511/1571293266.html
В Калининградской области продлили запрет на оказание плановой медпомощи
https://cdn24.img.ria.ru/images/148858/23/1488582314_0:264:5068:3115_1036x0_80_0_0_45a13fe2650d826cbf28cc992c41cef4.jpg
РИА Новости

В Калининградской области продлили запрет на оказание плановой медпомощи

22:08 11.05.2020
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© Фото : Архив ИПХиКПластические хирурги на операции
Пластические хирурги на операции
© Фото : Архив ИПХиК
КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Запрет на оказание плановой медицинской помощи в Калининградской области из-за ситуации с распространением коронавируса продлили до 31 мая, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Режим самоизоляции, введенный в Калининградской области 31 марта, заканчивается 12 мая, но до 31 мая он сохраняется только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Со вторника в регионе вводится обязательный масочный режим.
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"В соответствии с постановлением главного регионального санитарного врача до 31 мая продлевается временный запрет на оказание плановой медицинской помощи. При этом не допускается отказа пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью, а также пациентам с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения распространяются на все виды косметологических медицинских услуг, в том числе на консультации, а также на такие направления, как мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, медицинская реабилитация, пластическая хирургия, рефлексотерапия, если при их предоставлении невозможно соблюсти масочный режим.
Временный запрет также касается всех видов стоматологической помощи (включая ортопедическую), за исключением экстренной и неотложной. Отмечается, что решение принято с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции и роста числа заболевших в Калининградской области.
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С 29 апреля в регионе открылись промышленные магазины, имеющие отдельный вход, которые работают с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований. С 12 мая с существенными ограничениями открываются торговые центры и парикмахерские. ТЦ могут работать с 10.00 до 18.00 в будни, салоны красоты могут предоставлять только услуги по стрижке и укладке волос.
По данным оперштаба, на 11 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 28,5 тысячи человек. Выявлено 753 заболевших (40 — за последние сутки), 207 из них выздоровели (за сутки — 19), 11 скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКалининградская областьОбщество
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