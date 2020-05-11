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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T21:59
https://ria.ru/20200511/1571293064.html
Не менее 60 коренных жителей бразильской Амазонии умерли от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745543_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_10e4d8c81ab74c43c0bffbb936848e11.jpg
РИА Новости

Не менее 60 коренных жителей бразильской Амазонии умерли от коронавируса

21:59 11.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере 60 коренных жителей бразильской Амазонии скончались от коронавируса нового типа за последние несколько недель, сообщает Координация организаций коренных народов бразильской Амазонии (COIAB).
Как сообщает организация, на сегодняшний день зарегистрировано "212 подтвержденных случаев заражения болезнью и 60 смертей в регионе Амазонии".
В эти выходные было зафиксировано 11 летальных исходов среди коренных жителей народов баре, кокама, макуши, мудуруку из штата Пара и тембе. Всего коронавирус нового типа был обнаружен у представителей 23 народов бразильской Амазонии.
Данные COIAB составляются на основе информации Специального секретариата по охране здоровья коренного населения и относятся исключительно к региону Амазонии.
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Официальные данные министерства здравоохранения не проводят различие между коренными и некоренными жителями, однако они позволяют отметить, что штат Амазонас, где сосредоточено большинство коренных общин, является одним из наиболее пострадавших. По последним данным, в этом штате уже скончались 1004 человека, 12 599 заражены.
Согласно обновленным данным минздрава, в стране диагностировано 162 699 случаев заболевания COVID-19, общее число жертв составляет 11 123.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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