Число заразившихся COVID-19 в мире за сутки выросло почти на 89 тысяч

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 в мире за сутки выросло почти на 89 тысяч, превысив 4 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 88 891 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 4531. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 006 257, количество летальных исходов - 278 892. Больше всего случаев по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 731 606.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.