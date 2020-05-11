Число заразившихся COVID-19 в мире за сутки выросло почти на 89 тысяч

Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 88 891 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 4531. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 006 257, количество летальных исходов - 278 892. Больше всего случаев по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 731 606.