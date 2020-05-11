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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T21:56
https://ria.ru/20200511/1571292986.html
Число заразившихся COVID-19 в мире за сутки выросло почти на 89 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569729150_0:0:2595:1459_1036x0_80_0_0_d7d38a589419d93dcd91529544abdd12.jpg
РИА Новости

Число заразившихся COVID-19 в мире за сутки выросло почти на 89 тысяч

21:56 11.05.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинский работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
Медицинский работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 в мире за сутки выросло почти на 89 тысяч, превысив 4 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 88 891 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 4531. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 006 257, количество летальных исходов - 278 892. Больше всего случаев по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 731 606.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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