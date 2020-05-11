Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T21:52
https://ria.ru/20200511/1571292862.html
Ростовские власти считают преждевременным говорить о снятии ограничений
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690947_0:186:2981:1863_1036x0_80_0_0_5a2ce8740a6e3611c6babac6e0741840.jpg
РИА Новости

Ростовские власти считают преждевременным говорить о снятии ограничений

21:52 11.05.2020
777
© РИА Новости / Сергей ПивоваровСотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Ограничительные мероприятия, введенные в Ростовской области из-за коронавируса, пока продолжат действовать, называть дату начала первого этапа их снятия преждевременно, сообщил журналистам представитель регионального штаба по предупреждению распространения коронавируса.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что режим нерабочих дней завершается в России с 12 мая. Вместе с тем, глава государства подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19. Этот документ предписывает главам регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, самостоятельно принимать решения о снятии или продлении ограничительных мер.
В региональном штабе напомнили, что ограничительные меры на территории Ростовской области действуют до особого распоряжения, и такого распоряжения о прекращении ограничительных мер пока не принято.
"На всей территории Ростовской области продолжают действовать ранее введенные в связи с пандемией ограничительные меры. Они были приняты у нас в регионе до особого распоряжения. И этого особого распоряжения, отменяющего ограничения, у нас в регионе пока не принято. Следовательно, все ограничения остаются в силе", - сообщил представитель штаба.
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
Вчера, 18:23Распространение нового коронавируса
В России спрогнозировали новые вспышки коронавируса
Он добавил, что в ближайшие дни в области будет принят документ, регламентирующий условия и этапы выхода из ограничительных мероприятий. "Но называть точную дату начала первого этапа снятия ограничений пока преждевременно. Она будет зависеть от ряда условий, среди которых отсутствие роста заболеваемости, охват населения тестированием, наличие большого количества свободных коек", - пояснил он.
С 31 марта в Ростовской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции, предусматривающий запрет для всех граждан покидать места своего проживания за исключением, например, похода в продуктовый магазин или аптеку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1001008
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРостовская областьОбщество
Рекомендуем
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Влад Соколовский
Влад Соколовский заразился коронавирусом
Бокс экстренной медицинской помощи в Ильинской больнице в Московской области
В Подмосковье отметили высокий уровень госпитализаций больных COVID-19
Зимняя веранда
В Ленинградской области 12 мая откроются музеи
Астраханский кремль
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Вид на пляж отеля Lujo Bodrum
Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса
Медицинский работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
Число заразившихся COVID-19 в мире за сутки выросло почти на 89 тысяч
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Аксенов назвал условие, при котором Крым выйдет на плато по коронавирусу
Контейнер для биоматериала
В Дагестане не видят оснований для снятия режима самоизоляции
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
Не менее 60 коренных жителей бразильской Амазонии умерли от коронавируса
Пластические хирурги на операции
В Калининградской области продлили запрет на оказание плановой медпомощи
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Калининграде
В Коми ограничения по коронавирусу продлили до 14 мая
Шашлык на мангале
Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В России спрогнозировали новые вспышки коронавируса
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму заявили, что Климкин "сел в лужу" с прогнозами по полуострову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
02:42Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
Лента новостейМолния