Ростовские власти считают преждевременным говорить о снятии ограничений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Ограничительные мероприятия, введенные в Ограничительные мероприятия, введенные в Ростовской области из-за коронавируса, пока продолжат действовать, называть дату начала первого этапа их снятия преждевременно, сообщил журналистам представитель регионального штаба по предупреждению распространения коронавируса.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что режим нерабочих дней завершается в России с 12 мая. Вместе с тем, глава государства подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19. Этот документ предписывает главам регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, самостоятельно принимать решения о снятии или продлении ограничительных мер.

В региональном штабе напомнили, что ограничительные меры на территории Ростовской области действуют до особого распоряжения, и такого распоряжения о прекращении ограничительных мер пока не принято.

"На всей территории Ростовской области продолжают действовать ранее введенные в связи с пандемией ограничительные меры. Они были приняты у нас в регионе до особого распоряжения. И этого особого распоряжения, отменяющего ограничения, у нас в регионе пока не принято. Следовательно, все ограничения остаются в силе", - сообщил представитель штаба.

Он добавил, что в ближайшие дни в области будет принят документ, регламентирующий условия и этапы выхода из ограничительных мероприятий. "Но называть точную дату начала первого этапа снятия ограничений пока преждевременно. Она будет зависеть от ряда условий, среди которых отсутствие роста заболеваемости, охват населения тестированием, наличие большого количества свободных коек", - пояснил он.

С 31 марта в Ростовской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции, предусматривающий запрет для всех граждан покидать места своего проживания за исключением, например, похода в продуктовый магазин или аптеку.