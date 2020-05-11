Помпео обсудил ситуацию с коронавирусом с главами МИД шести стран

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил пандемию коронавируса в режиме конференции с коллегами из шести стран, сообщила в заявлении официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Во встрече с Помпео принимали участие главы МИД Австралии, Бразилии, Индии, Израиля, Японии и Южной Кореи. Госдеп не поясняет, почему Помпео общался именно с представителями этих стран. В Австралии и Южной Корее распространение вируса в целом взято под контроль. Япония может отменить режим ЧП уже на этой неделе. В Индии карантин продолжается уже семь недель и может быть ослаблен после 17 мая. В Израиле ограничения в связи с коронавирусом пошли на убыль. Между тем в Бразилии число погибших превысило 10 тысяч человек, бразильский конгресс и верховный суд накануне объявили трехдневный траур.
"Госсекретарь Помпео и коллеги обсудили важность международного сотрудничества, транспарентности и ответственности в борьбе с пандемией COVID-19 и ее причинами. Они также обсудили сотрудничество в предотвращении будущих мировых кризисов в области здравоохранения и подтвердили важность миропорядка, основанного на правилах", - говорится в сообщении госдепа. Под миропорядком, основанным на правилах, госдеп традиционно понимает лидерство США в мире, а к транспарентности и ответственности призывает Китай, который американские официальные лица укоряют в связи с распространением пандемии. КНР эти претензии отвергает.
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