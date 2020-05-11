В Подмосковье отметили высокий уровень госпитализаций больных COVID-19

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Московской области в настоящее время свободны 38,5% коек для пациентов с COVID-19, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
"Свободными должны оставаться как минимум 50% коек, предназначенных для лечения COVID-19. В Московской области свободны пока 38,5% коек", - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.
Число госпитализаций остается высоким, койки продолжают заполняться, подчеркнул губернатор.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестирования должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения. Как отметила Голикова, по этим показателям 11 регионов уже могут выйти на второй этап снятия ограничений, еще 22 региона могли бы ослабить ограничения при выполнении второго и третьего показателей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.