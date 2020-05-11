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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T21:48
https://ria.ru/20200511/1571292766.html
В Подмосковье отметили высокий уровень госпитализаций больных COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569207492_0:86:1500:931_1036x0_80_0_0_ae3d06e956138336d0272c4632f37e61.jpg
РИА Новости

В Подмосковье отметили высокий уровень госпитализаций больных COVID-19

21:48 11.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников Бокс экстренной медицинской помощи в Ильинской больнице в Московской области
 Бокс экстренной медицинской помощи в Ильинской больнице в Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Московской области в настоящее время свободны 38,5% коек для пациентов с COVID-19, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
"Свободными должны оставаться как минимум 50% коек, предназначенных для лечения COVID-19. В Московской области свободны пока 38,5% коек", - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.
Число госпитализаций остается высоким, койки продолжают заполняться, подчеркнул губернатор.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестирования должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения. Как отметила Голикова, по этим показателям 11 регионов уже могут выйти на второй этап снятия ограничений, еще 22 региона могли бы ослабить ограничения при выполнении второго и третьего показателей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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