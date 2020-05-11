В Коми ограничения по коронавирусу продлили до 14 мая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Все ограничительные меры, введенные в Коми на фоне распространения коронавирусной инфекции, продлеваются до 14 мая включительно, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Действие всех ограничительных мер режима повышенной готовности в Республике Коми продлеваются до 24 часов 14 мая… Таким образом, на территории региона продолжает действовать режим домашней самоизоляции", – говорится в сообщении.
При этом в связи с окончанием нерабочих дней в Коми с понедельника начнут работу предприятия и организации, чья деятельность не приостановлена в рамках ограничений по COVID-19.
"Что касается ограничительных мер, то до 14 мая мы продолжаем следить за ситуацией и параллельно готовиться к первому этапу послаблений, но при условии, что за эти пару дней у нас эта ситуация не ухудшится. А для этого необходимо строго соблюдать все введенные меры, в том числе режим домашней самоизоляции и санитарных правил безопасности", - сказал врио главы Коми Владимир Уйба, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, Коми сейчас занимает 44-е место среди регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. В республике подтверждено 844 случая COVID-19, прирост за сутки составил 21 случай. Выздоровели 252 человека, 15 скончались.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестирования должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.