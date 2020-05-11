В Коми ограничения по коронавирусу продлили до 14 мая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Все ограничительные меры, введенные в Коми на фоне распространения коронавирусной инфекции, продлеваются до 14 мая включительно, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Действие всех ограничительных мер режима повышенной готовности в Республике Коми продлеваются до 24 часов 14 мая… Таким образом, на территории региона продолжает действовать режим домашней самоизоляции", – говорится в сообщении.

При этом в связи с окончанием нерабочих дней в Коми с понедельника начнут работу предприятия и организации, чья деятельность не приостановлена в рамках ограничений по COVID-19.