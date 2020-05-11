В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ограничения по работе предприятий в Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев

"Сегодня президент объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается. Мы подошли к следующему этапу – постепенному смягчению режима ограничений. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника", - написал Воробьев в своем Instagram- аккаунте.

По его словам, специалисты, эксперты и областной минздрав - на основании своего профессионального мнения и нагрузки, которую испытывает система здравоохранения - призывают не спешить.

"Как предписывают федеральные методики, прежде чем начинать снимать ограничения, нужно проанализировать три показателя. Первый - коэффициент распространения инфекции, то есть среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. На первом этапе коэффициент не должен превышать 1. В Подмосковье сейчас - 1,2. Благодаря самоизоляции мы вплотную приблизились к планке, но зазор еще остается", - рассказал губернатор.

Второй показатель - свободный коечный фонд: свободными должны быть как минимум 50% коек для пациентов с COVID-19, в регионе свободны пока 38,5% коек.

Третий показатель – число проведенных тестов. Он должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения. Из-за открытия дополнительных лабораторий, в Подмосковье - 90 на 100 тысяч, подчеркнул глава региона.

"Мы видим, что из трех показателей по двум риски есть. Поэтому сейчас открывать экономику, увы, опасно для жизни. Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий... и тем самым защитить людей. Это касается внедрения новых санитарных стандартов, обеспечения масками и другими средствами защиты", - заключил губернатор.