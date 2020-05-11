Аксенов назвал условие, при котором Крым выйдет на плато по коронавирусу

Ежедневно в Крыму регистрируется от 4 до 17 случаев заражения COVID-19, один раз за прошедший период за сутки было выявлено 32 инфицированных. На утро понедельника в республике зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции. Выздоровело 64 человека, два пациента умерло.