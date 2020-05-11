Аксенов назвал условие, при котором Крым выйдет на плато по коронавирусу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Выявление порядка 70 случаев коронавирусной инфекции в день на территории республики Крым, по прогнозным показателям, будет означать выход на "плато", сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Семьдесят заражений в день – это будет плато. Рассчитываем, что это будет максимальное число, прогнозно", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".
Ежедневно в Крыму регистрируется от 4 до 17 случаев заражения COVID-19, один раз за прошедший период за сутки было выявлено 32 инфицированных. На утро понедельника в республике зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции. Выздоровело 64 человека, два пациента умерло.
Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая. С 12 мая в Крыму вводится режим ношения масок в общественных местах, сообщил ранее глава региона. Режим самоизоляции продлен до 31 мая.
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