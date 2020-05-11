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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T21:23
https://ria.ru/20200511/1571292231.html
Аксенов назвал условие, при котором Крым выйдет на плато по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1666_1036x0_80_0_0_b410ba142ab52b36d2f07162eca8a02c.jpg
РИА Новости

Аксенов назвал условие, при котором Крым выйдет на плато по коронавирусу

21:22 11.05.2020 (обновлено: 21:23 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Выявление порядка 70 случаев коронавирусной инфекции в день на территории республики Крым, по прогнозным показателям, будет означать выход на "плато", сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Семьдесят заражений в день – это будет плато. Рассчитываем, что это будет максимальное число, прогнозно", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".
Ежедневно в Крыму регистрируется от 4 до 17 случаев заражения COVID-19, один раз за прошедший период за сутки было выявлено 32 инфицированных. На утро понедельника в республике зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции. Выздоровело 64 человека, два пациента умерло.
Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая. С 12 мая в Крыму вводится режим ношения масок в общественных местах, сообщил ранее глава региона. Режим самоизоляции продлен до 31 мая.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика КрымОбщество
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