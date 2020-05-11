Генсек ООН призвал стороны конфликта в Ливии к немедленным переговорам

По словам Дюжаррика, генсек строго осуждает любые атаки по гражданским районам. "В прошлый четверг, согласно сообщениям, были убиты двое гражданских лиц и трое ранены в ходе обстрела жилого района в Триполи. Он также осуждает обстрел международного аэропорта Митига, который произошел 9 мая", - сказал он.