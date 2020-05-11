Генсек ООН призвал стороны конфликта в Ливии к немедленным переговорам

ООН, 11 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны конфликта в Ливии к немедленному диалогу для достижения политического решения, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Территория приморского района Триполи, в котором расположены резиденции послов Турции и Италии, подверглась ракетному обстрелу в пятницу утром. МИД Италии обвинил Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара в ударах и заявил о гибели как минимум двух человек.
По словам Дюжаррика, генсек строго осуждает любые атаки по гражданским районам. "В прошлый четверг, согласно сообщениям, были убиты двое гражданских лиц и трое ранены в ходе обстрела жилого района в Триполи. Он также осуждает обстрел международного аэропорта Митига, который произошел 9 мая", - сказал он.
Как отметил официальный представитель, миссия ООН в Ливии вновь призвала к перемирию на время месяца Рамадан, чтобы обеспечить эффективную борьбу с пандемией коронавируса.
"Генсек ООН призывает к немедленному прекращению всех военных операций, чтобы разрядить ситуацию. Он отмечает, что у ливийского конфликта нет военного решения, и призывает все стороны приступить к немедленному диалогу в целях достижения политического решения", - заявил Дюжаррик.
Он подчеркнул, что миссия ООН в Ливии продолжит документировать нарушения, чтобы направлять эти данные в соответствующую группу экспертов комитета СБ ООН по санкциям или Международный уголовный суд.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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