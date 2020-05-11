Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-11T21:17
https://ria.ru/20200511/1571292088.html
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Ливии к немедленным переговорам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564939758_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_99c2b78937a19d1d099b2ae4ce436558.jpg
РИА Новости

Генсек ООН призвал стороны конфликта в Ливии к немедленным переговорам

21:17 11.05.2020
368
© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
ООН, 11 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны конфликта в Ливии к немедленному диалогу для достижения политического решения, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Территория приморского района Триполи, в котором расположены резиденции послов Турции и Италии, подверглась ракетному обстрелу в пятницу утром. МИД Италии обвинил Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара в ударах и заявил о гибели как минимум двух человек.
По словам Дюжаррика, генсек строго осуждает любые атаки по гражданским районам. "В прошлый четверг, согласно сообщениям, были убиты двое гражданских лиц и трое ранены в ходе обстрела жилого района в Триполи. Он также осуждает обстрел международного аэропорта Митига, который произошел 9 мая", - сказал он.
Как отметил официальный представитель, миссия ООН в Ливии вновь призвала к перемирию на время месяца Рамадан, чтобы обеспечить эффективную борьбу с пандемией коронавируса.
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Африне, Сирия. 3 марта 2018
10 мая, 18:00
Турция пригрозила военным ответом в случае обстрелов посольства в Ливии
"Генсек ООН призывает к немедленному прекращению всех военных операций, чтобы разрядить ситуацию. Он отмечает, что у ливийского конфликта нет военного решения, и призывает все стороны приступить к немедленному диалогу в целях достижения политического решения", - заявил Дюжаррик.
Он подчеркнул, что миссия ООН в Ливии продолжит документировать нарушения, чтобы направлять эти данные в соответствующую группу экспертов комитета СБ ООН по санкциям или Международный уголовный суд.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
30 апреля, 01:47
ЛНА объявила о прекращении огня в Ливии на время Рамадана
120011
Обсудить 0
Антониу ГутеррешХалифа ХафтарСтефан ДюжаррикЕвросоюзМеждународный уголовный судМИД ИталииЛивияТурцияИталияВ мире
Рекомендуем
Танкисты правительственных войск сирийской армии в провинции Латакия
Сирия заявила о попытке наступления террористов в Латакии
Алеппо
Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео обсудил ситуацию с коронавирусом с главами МИД шести стран
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Вучич призвал сторонников прекратить голодовку перед парламентом
Велосипедная прогулка в Бельгии
В Брюсселе появится 40 километров новых велодорожек
Вид на пляж отеля Lujo Bodrum
Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Аксенов назвал условие, при котором Крым выйдет на плато по коронавирусу
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
Всех постояльцев частного пансионата в Красногорске вывезли с места ЧП
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Украинской экономике грозит тяжелая депрессия, считает депутат Рады
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Евросоюз хочет определить новые цели для "Восточного партнерства"
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму заявили, что Климкин "сел в лужу" с прогнозами по полуострову
Официальный интернет-портал государственных услуг
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН чувствует себя хорошо и не тестировался на коронавирус
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018
МИД Сирии призвал ВОЗ бороться с коронавирусом вне политики
Константин Косачев
Косачев прокомментировал обвинения со стороны Amnesty International
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
02:42Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
Лента новостейМолния