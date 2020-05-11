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2020-05-11T22:34
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Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
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РИА Новости

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

21:10 11.05.2020 (обновлено: 22:34 11.05.2020)
45760
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
Ранее в понедельник в телеграм-каналах появилась информация, что после обращения президента России доступ к порталу госуслуг оказался затруднен. Глава государства, в частности, сообщил о возможности оформления ряда пособий через портал.
"Кратковременная и частичная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. На текущий момент портал работает в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе "РТ Лабс".
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РостелекомОбщество
Популярные комментарии
Да не работает портал даже в частичном режиме. Только что пробовал зайти, ничего не работает.
11 мая, 21:33
Дмитрий Пятенко
3160011
Да что уж там говорить, портал очень удобный, полезный и насыщенный, но с точки зрения устойчивости к нагрузкам - очень хиленький. Помню и раньше что-то надо было - в рабочее время не реально зайти было, только по веччерам.
11 мая, 21:18
Виктор Чирков
1710009
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