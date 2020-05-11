Всех постояльцев частного пансионата в Красногорске вывезли с места ЧП

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Всех постояльцев частного пансионата, пострадавших во время пожара в Красногорске, вывезли с места происшествия, сообщила глава города Эльмира Хаймурзина.
Пожар в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" произошел в ночь на понедельник. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
"Наша задача была помочь тем людям, которые попали в беду. 12 человек, эвакуированных из дома, забрали родственники. Это случилось, в частности, благодаря работе сотрудников администрации. Из 24 человек из второго дома остались пять человек, которых не забрали родственники. Этот вопрос уже проработан с областным министерством социального развития. Наши специалисты социального блока в сопровождении медицинского работника доставили их в санаторий "Отдых" в Жуковском, родственники оповещены о новом местонахождении их близких", - сказала Хаймурзина, слова которой приводит в своем сообщении пресс-служба муниципалитета.
Восемь пострадавших находятся в Красногорской городской больнице№1, из них пять человек в реанимации, трое в отделениях кардиологии, терапии и хирургии, рассказали в пресс-службе.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в ближайшее время надзорными органами будут проверены все подобные заведения, добавляется в сообщении администрации Красногорска в Instagram.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).