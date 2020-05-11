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2020-05-11T23:39
https://ria.ru/20200511/1571291722.html
Всех постояльцев частного пансионата в Красногорске вывезли с места ЧП
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РИА Новости

Всех постояльцев частного пансионата в Красногорске вывезли с места ЧП

20:57 11.05.2020 (обновлено: 23:39 11.05.2020)
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© Фото : пресс-служба главы КрасногорскаНа месте пожара в частном хосписе в Красногорске
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
© Фото : пресс-служба главы Красногорска
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Всех постояльцев частного пансионата, пострадавших во время пожара в Красногорске, вывезли с места происшествия, сообщила глава города Эльмира Хаймурзина.
Пожар в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" произошел в ночь на понедельник. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
"Наша задача была помочь тем людям, которые попали в беду. 12 человек, эвакуированных из дома, забрали родственники. Это случилось, в частности, благодаря работе сотрудников администрации. Из 24 человек из второго дома остались пять человек, которых не забрали родственники. Этот вопрос уже проработан с областным министерством социального развития. Наши специалисты социального блока в сопровождении медицинского работника доставили их в санаторий "Отдых" в Жуковском, родственники оповещены о новом местонахождении их близких", - сказала Хаймурзина, слова которой приводит в своем сообщении пресс-служба муниципалитета.
Восемь пострадавших находятся в Красногорской городской больнице№1, из них пять человек в реанимации, трое в отделениях кардиологии, терапии и хирургии, рассказали в пресс-службе.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в ближайшее время надзорными органами будут проверены все подобные заведения, добавляется в сообщении администрации Красногорска в Instagram.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
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Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийПожар в хосписе в КрасногорскеЭльмира ХаймурзинаСледственный комитет России (СК РФ)КрасногорскПроисшествия
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