В Челябинской области режим обязательной самоизоляции продлили до 31 мая

ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности, в том числе обязательной самоизоляции в Режим повышенной готовности, в том числе обязательной самоизоляции в Челябинской области , действующий до 12 мая, продлевается до 31 мая, сообщил в понедельник губернатор Челябинской области Алексей Текслер

"Сегодня штаб принял решение в целях защиты здоровья граждан продлить режим повышенной готовности до 31 мая. Ограничения, которые действуют в регионе, сохраняются", - сказал он в прямом эфире в своём Instagram.

Он уточнил, что в регионе количество выявленных случаев коронавирусной инфекции остаётся высоким. Глава региона добавил, что школьники, в том числе выпускники, продолжают обучение дистанционно.

По словам Текслера, в региона за последние четыре дня прирост достаточно высокий. "По этому критерию мы, к сожалению, пока не приходим к возможности смягчать наш режим", – сказал он.

Что касается свободного коечного фонда для больных коронавирусом, то чтобы облегчить режим, свободными должны быть не менее 50% коек, по этому показателю в Челябинской области на сегодня свободны более 50% коек, отметил губернатор. Кроме того, регион проводит большое количество тестов, устойчиво входит по тестированию в десятку по стране - на 100 тысяч населения более 70 тестов и данный показатель только растет, сказал он.

По данным минздрава региона, на 12 мая в области зарегистрировано 1 232 случая коронавируса, из них 94 случая за сутки.