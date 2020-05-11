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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T20:57
https://ria.ru/20200511/1571291689.html
В Челябинской области режим обязательной самоизоляции продлили до 31 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569847535_0:2:3073:1731_1036x0_80_0_0_1ccbe7952d8e58821ef6c398d612aeb8.jpg
РИА Новости

В Челябинской области режим обязательной самоизоляции продлили до 31 мая

20:57 11.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудники службы областного управления МЧС по Челябинской области перед началом обработки медицинских учреждений в Челябинске
Сотрудники службы областного управления МЧС по Челябинской области перед началом обработки медицинских учреждений в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности, в том числе обязательной самоизоляции в Челябинской области, действующий до 12 мая, продлевается до 31 мая, сообщил в понедельник губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Сегодня штаб принял решение в целях защиты здоровья граждан продлить режим повышенной готовности до 31 мая. Ограничения, которые действуют в регионе, сохраняются", - сказал он в прямом эфире в своём Instagram.
Он уточнил, что в регионе количество выявленных случаев коронавирусной инфекции остаётся высоким. Глава региона добавил, что школьники, в том числе выпускники, продолжают обучение дистанционно.
По словам Текслера, в региона за последние четыре дня прирост достаточно высокий. "По этому критерию мы, к сожалению, пока не приходим к возможности смягчать наш режим", – сказал он.
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Что касается свободного коечного фонда для больных коронавирусом, то чтобы облегчить режим, свободными должны быть не менее 50% коек, по этому показателю в Челябинской области на сегодня свободны более 50% коек, отметил губернатор. Кроме того, регион проводит большое количество тестов, устойчиво входит по тестированию в десятку по стране - на 100 тысяч населения более 70 тестов и данный показатель только растет, сказал он.
По данным минздрава региона, на 12 мая в области зарегистрировано 1 232 случая коронавируса, из них 94 случая за сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей ТекслерЧелябинская областьОбщество
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