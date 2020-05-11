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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T20:55
https://ria.ru/20200511/1571291653.html
Жертвами коронавируса в Турции стали еще 55 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

Жертвами коронавируса в Турции стали еще 55 человек

20:55 11.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
АНКАРА, 11 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,1 тысячи, скончались 55 пациентов, общее число заразившихся превысило 139 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта.
"Сегодня выявлены 1114 новых случая, всего заразившихся – 139 774. Мы потеряли сегодня 55 пациентов, всего умерших - 3841. Вылечились сегодня 3089 пациентов, всего – 95 780", - написал Коджа в Twitter.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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