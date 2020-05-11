Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 16,5 тысячи

Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с утра понедельника выросло на 14 и достигло 16506; число умерших выросло на четыре и достигло 258, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно данным министерства на 20.18 понедельника, сейчас в стране коронавирусом больны 4 406 человек, 66 из них в тяжелом состоянии, 58 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

При этом с утра понедельника выздоровели 295 человек, общее число излечившихся составило 11 843 пациентов.

Израиль начал постепенный выход из режима карантина. С понедельника из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране отменён запрет на посещение парков, а возвращающимся из-за границы разрешено проходить двухнедельный карантин в домашних условиях.