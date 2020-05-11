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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T20:49
https://ria.ru/20200511/1571291463.html
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 16,5 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150013_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_bb375c55465b12175eaf2cb702ed8bb5.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 16,5 тысячи

20:48 11.05.2020 (обновлено: 20:49 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алия СудаковаПункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с утра понедельника выросло на 14 и достигло 16506; число умерших выросло на четыре и достигло 258, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на 20.18 понедельника, сейчас в стране коронавирусом больны 4 406 человек, 66 из них в тяжелом состоянии, 58 нуждаются в искусственной вентиляции легких.
При этом с утра понедельника выздоровели 295 человек, общее число излечившихся составило 11 843 пациентов.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. С понедельника из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране отменён запрет на посещение парков, а возвращающимся из-за границы разрешено проходить двухнедельный карантин в домашних условиях.
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11 мая, 21:08
Патрик Простак
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